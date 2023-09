Madagascar: Rallye - « Sunday Cup » - Et de trois pour l'équipage Faniry-Mahents

La quatrième manche du championnat de Madagascar des rallyes s'est déroulée hier dans la partie de Talatan'i Volonondry et aux alentours. L'équipage de Faniry Rasoamaromaka et Mahenintsoa Randriambololona a survolé le débat de cette dernière organisation du club Rallye Asa Tana baptisée « Sunday cup », d'une distance de 81,42 km.

Le champion du Rallye TMF a réalisé un chrono de 1h01min 43sec à bord d'une Peugeot 208 T16. Sur les six ES programmées, ils ont remporté trois victoires tout comme l'équipage de Mika-Rasata sur une Peugeot 206. Mais ce dernier a accumulé un temps de 1h 02mn 52sec soit une minute et quelques secondes de retard et se trouve à la deuxième position. En effet, Mika a réalisé un temps scratch lors de la première spéciale.

Ce n'était que lors de l'ES3 reliant Mamoriarivo et Ankororosy 1 qu'il a été devancé par son frère jumeau. Le tandem Daniel Rabetafika et Iando Rakotondravoavy au volant d'une Subaru a complété le podium. L'équipage de l'ASA Tana a enregistré un chrono de 1h 04 min 32 sec. Le champion en titre, Mathieu Andrianjafy, et son copilote Andry Tahina Rakotomalala se trouvent à la quatrième place. Ils étaient en retard de cinq minutes.

En effet, cette dernière manche a vu une participation de 36 équipages dont 16 ont abandonné la course en raison de pépin mécanique. En attendant la publication officielle de la Fédération, l'équipage Mathieu-Andry Tahina de l'Asacm reste toujours en tête du classement général pour cette saison.

Ils sont donc sacrés champions de Madagascar pour la quatrième fois.