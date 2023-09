Tunisie: EGSG / Bilan technique et recrutements - Une tempête de critiques

Recrutements décevants et une dernière défaite lourde à domicile, une polémique est déjà là. Vivement une reprise.

Après le waterloo face au champion en titre, les polémiques autour des recrutements et de la qualité du travail du staff technique n'ont fait qu'attiser les tensions. Il est peut-être important pour El Gawafel de prendre des mesures pour redresser la situation et reconquérir la confiance de ses fans. Certes, on n'en est qu'au début du championnat, mais la piètre prestation face à l'ESS a laissé pantois et agacé le public venu en masse.

Un feedback sur la période estivale renseigne sur les grands doutes des supporters, face à cette fièvre acheteuse, pointée du doigt même par le plus des optimistes.En effet, le comportement du club gafsien a suscité tant d'interrogations qui cherchent réponses. Le coach adjoint, Jihed Zarroug, revient sur le dernier revers face à l'Etoile: « L'adversaire a su exploiter les erreurs commises dans les trois compartiments.

Certes, je ne dis pas qu'il a usurpé sa victoire, mais c'est comme on lui a facilité la tâche. On a passé une mi-temps à mal jouer, et ce n'est qu'en deuxième période qu'on l'a bousculé dans sa zone, mais on a péché par une faiblesse dans l'animation offensive. Le groupe n'est pas consistant et ne permet pas une grande marge de choix pour composer une formation performante. On est contraint à user du système D, pour mettre en place les onze rentrants. La reconversion ne peut être toujours concluante ».

Recrues contestées

L'une des principales sources de controverses concerne les recrutements effectués par EGSG. Certains estiment que les nouveaux joueurs n'ont pas été à la hauteur des attentes, et que les transferts n'ont pas été gérés de manière efficace. Les critiques fusent de partout, et portent notamment sur le choix de ces recrues. Des cas édifiants du mercato estival, et desquels dénotent la polémique soulevée ? Sadok ben Salem, buteur de la saison écoulée, est en chômage forcé à cause d'un litige financier, et chacune des deux parties campe sur sa position.

Un second cas : La résiliation précipitée du bail du Sud-Africain Judas Muzindi qui demeure une énigme à élucider. Et le feuilleton du latéral droit Horchani, qui a failli changer de bannière à cause d'un dialogue de sourds-muets avec les responsables. Bref, la polémique inhérente aux agitations du mercato estival commence à peser dans le giron du club gafsien.

De plus, la qualité du travail du staff technique est remise en question, et la performance médiocre lors de cette première apparition à domicile a conduit plusieurs observateurs à se demander si le coaching et la préparation sont adéquats. Dans ce contexte tendu, il devient impératif pour EGSG de prendre des mesures pour redresser la situation. Le club devra revoir sa stratégie de recrutement et investir davantage dans le développement de jeunes talents.

De plus, une analyse approfondie du travail du staff technique est nécessaire, pour identifier les domaines à améliorer. Pour finir, les supporters sont souvent passionnés, et investissent émotionnellement dans leur équipe. Ce qui signifie que les résultats décevants peuvent rapidement entraîner des réactions agitées et intenses. D'où l'obligation de mieux communiquer avec ce public déjà déchaîné. Dans ce volet, il semble qu'il y a beaucoup à faire, car c'est une relation conflictuelle qui est en train de prendre place entre le comité directeur et les fans.