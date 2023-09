Afrique: Sénégal-Algérie pour une 24e confrontation, mardi

Dakar — Le match amical international devant opposer mardi le Sénégal à l'Algérie, sera la 24e confrontation entre ces deux équipes, depuis leur première rencontre amicale en mai 1977, à Alger.

Le Sénégal et l'Algérie se sont jusque-là affrontés 23 fois, pour neuf matchs amicaux, quatre rencontres de Coupe d'Afrique des nations (CAN), quatre matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde (2002 et 2010) et quatre rencontres qualificatives pour la CAN (1984 et 1994).

Les Fennecs se sont imposés à treize reprises, les Lions quatre fois. Six de leurs rencontres ont terminé par un nul.

Il y a 46 ans, l'Algérie battait pour la première fois le Sénégal (2-0), le 1eᣴ mai 1977, à Alger. Ce match était la première rencontre amicale entre Lions et Fennecs.

Quatre ans plus tard, les deux équipes vont se retrouver pour un deuxième match amical à Oran, qui s'est terminée par une nouvelle victoire des Fennecs sur le même score (2-0).

Elles vont au total s'affronter huit fois en amical, entre 1981 et 2015. Les Fennecs prendront le dessus à trois reprises et les Lions deux reprises, contre trois matchs nuls.

La première opposition entre le Sénégal et l'Algérie en compétition officielle a eu lieu en 1983, lors du deuxième tour des matchs de qualifications de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) disputée en 1984 en Côte d'Ivoire.

%

L'équipe du Sénégal avait concédé le nul (1-1) face à son adversaire, lors du match aller joué à Dakar, le 13 août 1983, avant de s'incliner deux semaines plus tard, lors de la manche retour jouée à Alger, 2-0.

L'Algérie et le Sénégal se sont également affrontés lors des qualifications pour la CAN 1994, avec deux victoires pour l'Algérie (2-1 et 4-0).

Ils partageront le même groupe pendant les éliminatoires des Coupes du monde 2002 (1-1, 3-0 pour le Sénégal) et 2010. L'Algérie s'impose 3-2 à l'aller, le Sénégal prenant sa revanche lors du match retour, 1-0.

L'Algérie est aussi venue à bout du Sénégal en demi-finale de la CAN 1990 (2-0), en matchs de poule des CAN 2015 (2-0), 2017 (2-2), 2019 (1-0) et en finale de l'édition 2019 (1-0).

Le match de mardi, prévu au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, va être leur 24e confrontation en match officiel, dont la 10e rencontre amicale entre Lions et Fennecs.