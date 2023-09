Algérie: Appel à la poursuite de la campagne de nettoyage des établissements scolaires tout au long de l'année

ALGER — Le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables a relevé l'importance de poursuivre la campagne nationale de nettoyage des différents établissements d'éducation et d'enseignement, organisée les 8 et 9 septembre, tout au long de l'année, en associant les élèves, tout en oeuvrant à la promotion de la performance et de l'activité environnementales.

Organisée les 8 et 9 septembre en prévision de la rentrée scolaire, cette initiative a vu la participation de plusieurs acteurs, parmi les enseignants, la société civile, les parents d'élèves et les autorités locales, mais également des ministères de l'Intérieur, de la Solidarité nationale, de la Communication et de l'Environnement, note la même source.

A ce propos, le ministère a appelé les communautés éducatives, de la formation et universitaire à veiller à la poursuite de cette campagne tout au long de l'année, en impliquant les élèves, tout en oeuvrant à l'amélioration de la performance et de l'activité environnementales, de manière à "inculquer le sens de la responsabilité environnementale à nos enfants et à nos jeunes scolarisés, afin de préserver ces établissements et leur cadre de vie, comme étant des acquis légués de génération en génération", précise-t-on dans le communiqué.

%

Une telle démarche "aura un impact très positif dans le développement de l'esprit de volontariat chez nos citoyens, consolidera les valeurs de citoyenneté environnementale et éliminera les risques qui menacent la santé publique", précise la même source.

En application des instructions du Premier ministre, relatives aux préparatifs de la rentrée scolaire, universitaire et de formation 2023/2024, sous le slogan "Rentrée scolaire dans un environnement propre", le ministère de l'Environnement avait adressé "une correspondance urgente aux directeurs de l'Environnement de wilaya en vue de coordonner avec leurs homologues dans les secteurs de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et de l'Enseignement supérieur, pour le lancement de cette initiative".

Les responsables concernés étaient appelés à "faire réussir cette campagne à travers l'implication des organisations de la société civile, des organisations à vocation environnementale, des Scouts musulmans algériens (SMA), des associations de parents d'élèves, des entreprises publiques de wilaya et des entreprises privées".

Cette initiative "vient compléter les opérations de rénovation, d'aménagement, et d'entretien entreprises par les établissements scolaires pendant la saison estivale pour accueillir les élèves dans des conditions très favorables, d'une part, et assurer leur continuité en tant qu'initiatives organisées par notre département ministériel, en prévision de la rentrée scolaire 2023-2024 dans une atmosphère marquée par une coopération intersectorielle avec le ministère de l'Education nationale", ajoute le communiqué.

L'opération organisée à travers l'ensemble des wilayas du pays a concerné la décoration intérieure des classes, des cours d'écoles et d'autres structures, telles les cantines scolaires, les bibliothèques et les salles de lecture, ainsi que le ravalement des façades des écoles et l'équipement des classes, outre les opérations d'élagage des arbres et le réaménagement des espaces verts à l'intérieur et à proximité des établissements scolaires.

Elle vise à réunir les conditions de confort et assurer un environnement propre, contribuent ainsi au bien-être des élèves et des personnels enseignant et administratif.

Au niveau des différents établissements scolaires, une grande mobilisation a été constatée en vue d'assurer un environnement propre en général notamment au niveau des structures éducatives, avec une participation remarquable des associations, notamment celles activant dans le domaine de l'environnement.

Dans le cadre de la même opération, les Scouts musulmans algériens (SMA) ont mobilisé 10.000 scouts dans 58 wilayas, en coordination avec les autorités locales et la société civile, avait indiqué à l'APS Ahmed

Ramdani, responsable national de la solidarité, de l'assistance et du service communautaire aux SMA, soulignant que les unités de scouts poursuivront cette opération jusqu'au 18 septembre en cours.

Cette campagne s'inscrit, selon le même responsable, dans le cadre des "efforts visant à inculquer la culture et les valeurs de citoyenneté positive, de même qu'elle reflète l'éducation et les valeurs morales promues par l'école des scouts au sein de la société, notamment en milieu juvénile".