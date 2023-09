Algérie: Personnes aux besoins spécifiques - Toutes les conditions réunies pour le succès de la rentrée scolaire

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou a affirmé dimanche à Alger, que tous les moyens ont été mobilisés et toutes les mesures nécessaires prises au niveau des établissements spécialisés dans l'éducation et l'enseignement des personnes aux besoins spécifiques, relevant du secteur et ce afin de faire réussir la rentrée scolaire 2023-2024.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite d'inspection effectuée à un nombre d'établissements spécialisés relevant du secteur d'El Achour et Rouiba, pour s'enquérir des préparatifs de la rentrée scolaire pour cette catégorie, Mme Krikou a indiqué que le secteur a mobilisé tous les moyens et pris les mesures nécessaires pour prendre les personnes aux besoins spécifiques en charge, et ce à l'occasion de la prochaine rentrée scolaire.

La ministre a souligné à cet égard, que le nombre total des enfants aux besoins spécifiques inscrits pour l'année scolaire 2023-2024, dépasse les 30.000 enfants handicapés, notamment les enfants souffrant de handicapes auditifs, visuels et moteurs répartis sur 239 établissements spécialisés dans l'éducation et l'enseignement relevant du secteur de la solidarité nationale, 17 annexes et 1.194 classes spéciales."

%

Pour ce qui est des moyens pédagogiques, la ministre a affirmé que le secteur "fournit les équipements et les moyens pédagogiques nécessaires à ces établissements spécialisées, en vue de faciliter l'apprentissage des personnes aux besoins spécifiques, tels que les supports pédagogiques et les manuels scolaires, notamment ceux imprimés en Braille pour les malvoyants, de toutes les matières, comme le manuel de la langue anglaise de quatrième année primaire".

Par la même occasion, Mme Krikou a indiqué qu'"un budget a été alloué pour acquérir plus de 170.000 cartables au niveau national au profit des enfants issus des familles nécessiteuses inscrites au secteur de la Solidarité nationale selon les investigations sociales qu'effectuent les cellules de proximité".

Par ailleurs, elle a relevé que le secteur de la Solidarité nationale participe à une campagne de nettoyage et d'embellissement des établissements éducatifs, en prévision de la rentrée scolaire 2023-2024, mettant en exergue la programmation de cours pilotes dans le domaine de l'environnement et l'éducation routière à la rentrée scolaire prochaine aux établissements spécialisées qui relèvent du secteur.