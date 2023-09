Afrique: Séisme au Maroc - En Tunisie, la solidarité s'organise aussi

La Tunisie fait partie des pays ayant proposé leur aide au Maroc après un séisme qui y a fait au moins 2 100 morts dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023. Les autorités tunisiennes aussi bien que la population affichent leur soutien aux Marocains. Explications.

Comme de nombreux pays, la Tunisie attend l'autorisation du Maroc pour acheminer son aide. D'après le ministère tunisien des Affaires étrangères, un accord n'a pas encore été obtenu en ce sens.

Les relations entre les deux pays sont tendues depuis quelques mois en raison de différends dans le dossier du Sahara occidental, considéré comme un Territoire non-autonome par l'ONU.

Tunis a voulu, malgré tout, afficher sa proximité avec le royaume chérifien dans cette épreuve. Au-delà des politiques, l'émotion dans le pays est grande face à l'ampleur des dévastations.

La Tunisie est au chevet du Maroc et tient ainsi à le faire savoir. Dans une vidéo diffusée par les autorités tunisiennes, on voit des équipes prêtes à partir : une cinquantaine d'hommes, des médecins, des secouristes avec dans leurs bagages quatre chiens, des médicaments et un hôpital de campagne.

Kamel Feki, le ministre de l'Intérieur, est venu les saluer le 9 septembre. « Vous allez vous rendre au Maroc, pays ami, auprès de nos frères marocains qui ont été victimes d'une catastrophe naturelle, leur lance-t-il. J'espère que vous serez à la hauteur. Que Dieu vous fasse triompher et vous protège ! Et qu'Il protège le Maroc aussi » !

Dans la population tunisienne, l'émotion est vive. Des opérateurs téléphoniques ont proposé des appels gratuits à destination du Maroc.

Habitué à recevoir des délégations marocaines, le Stade Tunisien, un club de football de la capitale, a immédiatement lancé une cagnotte en ligne. Badreddine Nacef, qui a lancé l'initiative, explique : « Nous n'avons pas beaucoup réfléchi. Nous avons vu les images sur les chaînes d'information et les réseaux sociaux et nous nous sommes demandé comment nous pouvons aider. Nous avons proposé des dons d'une valeur de 5 dinars, 10 dinars, et 20 dinars pour justement maximiser le nombre de personnes voulant aider, chacun avec ses moyens. »

Une fois clôturée, cette cagnotte devrait être transférée vers une ONG ou vers le compte ouvert par les autorités marocaines.