Sénégal: Élection présidentielle du 25 février 2024 - Macky Sall officialise la candidature d'Amadou Ba

Le chef de l'Etat, Macky Sall, qui avait été désigné par ses alliés pour choisir le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la grande majorité présidentielle pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 a finalement porté son choix sur l'actuel Premier ministre du Sénégal Amadou Ba. Macky Sall a justifié son choix par un souci de « préservation de la République et de la démocratie, la sauvegarde de la paix et de la stabilité, pour la poursuite des politiques publiques autour du socle que constitue le Plan Sénégal Émergent (Pse) »

Fin de suspense, Amadou Ba, actuel Premier ministre a été finalement désigné candidat de Benno et de la grande majorité présidentielle pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. L'annonce a été faite le samedi 9 septembre par Moustapha Niasse, ancien président de l'Assemblée nationale désigné par le chef de l'Etat pour lire sa déclaration, lors de la rencontre convoquée au Palais de la République par macky Sall avec ses alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) et de la grande coalition de la majorité présidentielle.

Devant ses camarades leaders, le patron de l'Alliance des forces de progrès (Afp), toujours dans sa lecture de la déclaration du chef de l'Etat a justifié le choix porté sur l'actuel Pm par un souci de « préservation de la République et de la démocratie, la sauvegarde de la paix et de la stabilité, pour la poursuite des politiques publiques autour du socle que constitue le Plan Sénégal Émergent (Pse) ».

Ainsi, selon le doyen Moustapha Niasse, ancien président de l'Assemblée nationale, « les critères de sélection ont aussi ciblé les compétences professionnelles, une carrière diversifiée, des fonctions déterminantes et transversales dans l'État. Notre décision a été également motivée par les qualités d'humilité pour diriger, rassembler dans Benno, et au-delà ici et dans la diaspora. ». Pour rappel, ils étaient pas moins de dix responsables du parti au pouvoir, l'Alliance pour la République (Apr) qui ont déclaré leur candidature à la candidature de la coalition majoritaire pour la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024.

Il s'agit entre autres, de l'actuel Premier ministre, Amadou Bâ, du président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Abdoulaye Daouda Diallo, du ministre de l'Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, du Directeur général du Fonsis, Abdoulaye Diouf Sarr, de l'ancien Premier ministre, Mohammed Boun Abdallah Dionne, de l'actuel président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, et du maire de Kolda et Directeur Général de la Caisse des Dépôts et des Consignations (Cdc), El Hadji Mamadou Diao dit Mame Boye Diao pour ne citer que ceux-là.

Le Président Macky Sall insiste sur l'unité et la solidarité dans les rangs de la majorité pour une victoire dès le 1er tour

Prenant la parole à la suite du président de l'AFP, Macky Sall par ailleurs président de la coalition Benno et de la grande coalition de la majorité présidentielle, a appelé ses collaborateurs, militants et sympathisants à soutenir le candidat choisi, qui va selon lui «désormais porter l'ambition de son camp de remporter la prochaine présidentielle de 2024 dès le premier tour ».

Auparavant dans la déclaration lue par le président de l'Afp, Moustapha Niasse, Macky Sall a également invité « à plus de solidarité dans les rangs de la coalition présidentielle » et à la « préservation de l'unité autour du candidat choisi », en l'occurrence le Premier ministre, Amadou Bâ.