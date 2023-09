Libye: Dbeibah demande aux institutions de l'Etat d'agir immédiatement face aux inondations

TUNIS — Le Premier ministre du Gouvernement d'unité nationale, M. Abdel-Hamid Dbeibah a demandé dimanche soir à toutes les agences de l'Etat, les ministères et les institutions d'agir immédiatement et rapidement pour face aux inondations causées par la dépression qui traverse de l'est du pays.

'Nous ferons de notre mieux pour protéger et soulager notre peuple et atténuer les dommages causés par ces torrents et ces pluies" a-t-il déclaré dans un bref discours publié par le bureau de presse cité par l'agence de presse libyenne LANA sur son site internet.

Le centre national météorologique libyen a révélé que la tempête "Daniel" qui a atteint la côte libyenne il y a deux jours a provoqué la tombée de grandes quantités de pluie avec l'apparition de tempêtes et d'orages accompagnés de vents très violents ainsi que de vagues dépassant les 4 mètres. Le centre a déclaré dans un communiqué que: « La Libye traverse une journée difficile en raison de la tempête, qui se poursuivra jusqu'à lundi ». L'état d'urgence et la préparation ont été levés dans toutes les villes touchées.

Plus tôt hier, le Centre météorologique national a averti les citoyens de "fluctuations météorologiques accompagnées de vents forts et de fortes pluies provoquant la coulée et le verrouillage des vallées locales et les routes".

Par ailleurs, la Libyan National Oil Corporation a annoncé sur son site internet la levée de l'état d'alerte maximale, dans le cadre de mauvaises conditions météorologiques causées par les prolongements de la tempête "Daniel" sur la côte libyenne, en particulier dans les régions du centre et de l'est de la Libye. L'institution a confirmé, dans un communiqué, dimanche, de "prendre le plus grand soin et la plus grande prudence, et déclarer un état d'alerte élevé, dans l'intérêt du comité de direction de la société sur la sécurité de la société".