Burkina Faso: Direction de la communication à la Présidence du Faso - Gilbert Ouédraogo installé dans ses fonctions

Nommé en Conseil des ministres du mercredi 30 août 2023, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, nouveau directeur de la Communication et des relations publiques de la Présidence du Faso a été officiellement installé dans ses fonctions par le directeur de cabinet de la Présidence le capitaine Martha Céleste Anderson Médah, le vendredi 8 septembre 2023.

La Présidence du Faso en tant qu'institution publique de l'Etat veut renforcer au mieux sa communication et ses relations avec les services tout en cultivant « une communication plus active, plus audible et plus intelligible » telle qu'énoncée dans la lettre de mission. C'est dans cette optique que le conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo précédemment directeur de Communication de la Chambre de commerce et d'Industrie du Burkina Faso a pris fonction, le vendredi 8 septembre 2023.

Il a été installé par le directeur de cabinet de la Présidence le capitaine Martha Céleste Anderson Médah. Dans son intervention, le nouveau directeur a adressé ses remerciements aux plus hautes autorités qui ont bien voulu lui confier cette mission. Il a également salué le travail abattu par ses prédécesseurs en l'occurrence le directeur sorti, Nestor Noufé. Mieux, il a traduit ses reconnaissances aux responsables de sa maison d'origine, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF). Pour M. Ouédraogo, la gestion de la communication dans une institution impose une franche collaboration avec l'ensemble des acteurs. A cela, Gilbert Ouédraogo a rassuré ses collaborateurs directs ainsi qu'aux responsables des autres services de la Présidence du Faso, une étroite collaboration en vue de réussir la mission à lui confiée.

« Avant moi ,des hommes et femmes ont porté la charge de la communication de la Présidence du Faso. Je reste reconnaissant des acquis engrangés par ces devanciers. Chers collègues de la direction de la communication, ce moment particulier de notre histoire requiert de nous tous, davantage d'ardeur au travail, de don de soi. Je vous exhorte à cultiver la résilience à toute épreuve dans l'humilité, la vérité et la loyauté vis-à-vis de ceux qui nous ont fait confiance », a-t-il souhaité avant de préciser que les défis sont nombreux et que seuls l'esprit d'équipe et le travail bien fait pourront aider à atteindre les objectifs escomptés. Gilbert Ouédraogo a fait ses premiers pas en journalisme en tant que stagiaire dans la rédaction des Editions Sidwaya, il est titulaire d'une maîtrise en Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication et d'un Master of Business Administration (MBA) option Management. Il a été chef de publicité et chargé d'études à l'agence DEFICOM, directeur commercial de l'Agence de communication et marketing OZONE avant de rejoindre la Chambre de Commerce et d'Industrie comme chef du Service communication et relations presse puis direction de l'information et de la communication de la même structure.