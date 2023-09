Burkina Faso: Lutte contre la corruption - Le chef de l'Etat invite le REN-LAC à agir

Le Président du Faso, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a accordé une audience à une délégation du Réseau national de lutte anti-corruption (REN-LAC), conduite par son Secrétaire exécutif Sagado Nacanabo, le 8 septembre 2023, à Ouagadougou. Le chef de l'Etat, a invité le REN-LAC à agir.

«Le chef de l'Etat nous a donné des informations que nous attendions pour nous mettre aussi en action. Nous avons des possibilités d'aller en justice si nous avons des informations », a déclaré le Secrétaire exécutif à l'issue de l'audience. La lutte contre la corruption peut impacter la lutte contre le terrorisme et selon Sagado Nacanabo, le REN-LAC a déjà envoyé un mémorandum avec des propositions pour lutter contre la corruption. « Si nous voulons réussir la lutte contre le terrorisme, il faut qu'on lutte contre la corruption», a-t-il indiqué.

Il a aussi précisé que dans cette lutte contre la corruption, les autorités doivent donner l'exemple et inviter les autres à suivre. Et sur cette base, les corrupteurs, dans une première phase seront sensibilisés et s'ils persistent, suivra la phase de la répression. « La corruption ne peut se redresser que par la répression. Et si des gens ont volé des biens, il faut les récupérer intégralement et les sanctionner au lieu de se contenter de les envoyer en prison pour passer un temps et ressortir profiter de leurs milliards tranquillement », a-t-il conclu.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso