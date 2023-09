Burkina Faso: Eliminatoires CAN 2023/Burkina - Eswatini - 0-0 Les Etalons au ralenti

Marrakech — Les Etalons après un match insipide ont été tenus en échec par le Sihlangu Semnikati de l'Eswatini, le vendredi 8 septembre dernier, au Grand Stade de Marrakech, au Maroc. Une rencontre qui a permis à Hubert Velud de connaitre la valeur réelle de son équipe.

Les Etalons ont vécu un match frustrant, le 8 septembre dernier, à Marrakech, lors de leur dernière rencontre des éliminatoires de la CAN 2023 face à Eswatini. Pourtant, après le quart d'heure de jeu, tout le monde parierait pour une large victoire des Etalons, tellement la domination de l'équipe nationale A du Burkina Faso était nette avec de belles phases de jeu. Elle construit bien de derrière, mais s'illustre par trop de précipitations à l'avant.

Naturellement, cela allait donner une certaine confiance à l'adversaire le Sihlangu Semnikati. Gustavo Fabrice Sangaré, auteur du premier frisson, pouvait ne pas occasionner le réveil des adversaires, s'il avait transformé son occasion en but. Il est vrai que le onze aligné par le sélectionneur national burkinabè était expérimental. Mais, cela ne pourrait expliquer le comportement de ses poulains devant les buts.

Dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de balbutiements avec une absence de ce leader capable de tout déclencher et de guider les autres. Dans le secteur médian, Adama Guira a ratissé beaucoup de ballons. Pouvait-il à lui tout seul maintenir le cap durant tout le déroulement du match ? Surtout à côté d'un compère dans ce compartiment nommé Gustavo Sangaré ? La vérité est que le sociétaire de Quevilly Rouen, depuis un certain moment, a perdu la justesse qui caractérisait sa gestuelle. Face à une formation regroupée de l'Eswatini, Mohamed Konaté pour son retour en sélection n'a pas bénéficié de bons pourvoyeurs de ballons. Attaquant de profondeur, ses coéquipiers n'ont pas su exploiter sa puissance. Même si sur l'une d'entre elle, son but refusé était valable.

Le niveau des Etalons loin de celui de la CAN passée

Après une domination de plus de 70%, les poulains d'Hubert Velud n'ont pas réussi à scorer. Aucun véritable tir durant 90 minutes, si ce n'est celui d'Aziz Ki (79e) entré en cours de jeu (70e). Ce qui est sûr, les Etalons sont loin de leur niveau de la précédente Coupe d'Afrique des nations au Cameroun. Toute chose que semble ne pas reconnaitre la tête pensante des Etalons. Selon lui, il y a de « bonnes choses », même s'il dit être déçu que son équipe n'ai pas pu inscrire ce petit but de la victoire à l'issue d'une rencontre « maitrisée ». « Nous avons manqué de réalisme offensif. Nous avons été plus brouillons en seconde période de jeu en laissant beaucoup plus d'espace que l'adversaire pouvait exploiter », a analysé le technicien français des Etalons.

Son attaquant Ousséni Bouda, lui, retient plus la première partie du match où l'équipe a développé du jeu en se créant un bon nombre d'occasions de but. « Avec de petits réglages, nous pourrons faire des exploits », a fait savoir le sociétaire de San Jose Earthquakes des Etats-Unis. Tout compte fait, les Lions de l'Atlas s'annoncent demain à Lens en amical. Et avec une telle inefficacité, des interrogations fusent.