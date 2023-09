Burkina Faso: Campagne de reboisement au Musée national - Une centaine de plants mis en terre

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a procédé à une plantation d'arbres au sein du Musée national, le samedi 9 septembre 2023, à Ouagadougou, dans le cadre de la campagne de reboisement.

Sa relache, le Burkina Faso poursuit ses efforts de restauration de son écosystème dégradé. C'est dans cette optique que le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, dans le cadre de la campagne de reboisement 2023, a procédé à une plantation d'arbres au sein du Musée national, le samedi 9 septembre 2023, dans la capitale.L'objectif de ce reboisement est de participer au mois de l'arbre qui a été décrété chaque année dans le pays. Pour le président de la cellule environnementale du ministère en charge de la communication, Mambourou Soma, ils ont voulu planter ces arbres afin de reverdir l'ensemble du territoire national et cela fait partie de la contribution du département de la culture.

M. Soma a confié que son département a voulu planter utile à travers ce reboisement. « Nous avons mis en terre une centaine de plants et nous avons choisi l'espace du Musée qui est un lieu qui reçoit du public », a-t-il soutenu. Selon le président de la cellule environnementale, les responsables du Musée national ont promis que ces plants seront entretenus, car ils répondent à un besoin d'ombrage. Les espèces mises en terre sont entre autres des caïlcédrats, des goyaviers, etc. M. Mambourou Soma a fait savoir que leur choix a été porté sur le Musée national parce que c'est un espace fermé et fréquenté, ce qui permettra de préserver les plants contre la divagation des animaux.

La Directrice générale (DG) du Musée national, Rasmata Sawadogo / Maïga, a révélé que le besoin est toujours présent parce que cet espace reçoit toujours du public et cela demande un endroit bien vert qui agrémentera le temps de visite du public. A entendre Mme Sawadogo, cette plantation d'arbres suscite en elle une immense joie et à cette occasion, elle a aussi pris l'engagement ferme que ces centaines d'espèces mises en terre seront entretenues. « Nous allons responsabiliser les différentes directions qui vont s'occuper quotidiennement de l'arrosage et de l'entretien des plants. Nous allons aussi demander l'accompagnement du ministère au cas où on aura des besoins », a-t-elle dit confié.