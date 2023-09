Algérie: Le ministre de l'Intérieur installe le nouveau wali d'Oum El Bouaghi

OUM EL BOUAGHI — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad, a présidé, dimanche après-midi, la cérémonie d'installation de M. Aissa Aissat dans ses fonctions de wali d'Oum El Bouaghi en remplacement de M. Samir Nafla.

Dans une allocution prononcée au cours de la cérémonie d'installation qui s'est déroulée à la grande salle des conférences de l'université Larbi Ben M'hidi suite au mouvement dans le corps des walis et des walis délégués, opéré par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Merad qui s'exprimait en présence d'élus locaux, responsables des différents secteurs et la société civile a indiqué que le "président de la République oeuvre à travers ce mouvement à donner une nouvelle dynamique locale en vue d'accélérer la cadence du développement local et la promotion du niveau du service public offert aux citoyens".

Le ministre a ajouté que le président de la République accorde un intérêt capital au citoyen et il a insisté sur cet aspect dans plus d'un discours, dans lesquels il met l'accent sur la promotion du citoyen et de son cadre de vie.

M. Merad a indiqué que "les défis auxquels on fait face aujourd'hui nécessitent qu'on déploie d'avantage d'efforts pour atteindre les objectifs tracés surtout en ce qui concerne la promotion du service public, booster le développement à l'échelle locale, la poursuite du désenclavement des villages et localités et l'amélioration des conditions de vie des citoyens".

%

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire s'est adressé à tous les responsables, les élus locaux, aux mouvements associatifs et les membres du Conseil supérieur de la jeunesse CSJ et de l'Observatoire national de la société civile (ONSC) les incitant à "être aux côtés du nouveau wali et lui donner l'aide pour booster l'investissent et concrétiser les besoins du citoyen".

M. Merad a salué les efforts déployés par l'ancien wali et a mis en avant la compétence du nouveau wali, précisant qu'il est animé de l'esprit de responsabilité dans la gestion des affaires publiques, ajoutant qu'il possède des qualifications qui lui ont valu d'occuper des postes de responsabilité comme wali délégué de la circonscription administrative d'El

Menia dans la wilaya de Ghardaia et wali à El Meghair où il a contribué à relancer le développement.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a appelé le nouveau wali d'Oum El Bouaghi à faire preuve de dévouement au service de cette wilaya historique forte d'importants potentiels.