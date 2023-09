Afrique: 'Le Nigeria reste en équilibre et la démocratie est au bord du gouffre'

Abuja — " Le destin du pays reste en suspens et l'avenir de notre démocratie est au bord de l'abîme ", a averti Mgr Lucius Iwejuru Ugorji, Archevêque d'Owerri et président de la Conférence épiscopale du Nigeria, lors de l'ouverture de la deuxième Assemblée plénière de l'épiscopat nigérian.

Mgr Ugorji faisait référence à la décision du Tribunal des Pétitions de l'élection présidentielle (PEPT), qui a confirmé la victoire du Président Bola Ahmed Tinubu, en rejetant les pétitions déposées par le candidat du Parti travailliste, Peter Obi, et celui du Parti démocratique populaire (PDP), Atiku Abubakar.

Abubakar et Obi, arrivés respectivement deuxième et troisième aux élections présidentielles du 25 février (voir Fides 1/3/2023), avaient demandé à la Cour d'annuler les élections pour un certain nombre de raisons : de la fraude électorale à l'absence de publication électronique des résultats par l'agence électorale.

Obi et Atiku, qui ont rejeté le verdict du tribunal, ont décidé de porter l'affaire devant la Cour suprême.

"Nous prions et espérons que les juges de la Cour suprême ne déformeront pas la loi et n'essaieront pas de satisfaire les souhaits et les caprices de quelque parti que ce soit", a déclaré le président de la Conférence des évêques du Nigeria. "Nous prions et espérons également qu'un jour, tous les résultats des élections seront finalement décidés par les urnes et non par un tribunal", a-t-il ajouté.

Mgr Ugorji a également regretté que "malgré les milliards de naira du contribuable affectés à la fourniture de la technologie BVAS comme un tournant dans les élections générales, les juges dans leur décision ont cherché, entre autres, à suggérer qu'il était erroné d'attendre de l'INEC (Commission électorale indépendante) qu'elle tienne sa promesse ou qu'elle obéisse aux règlements électoraux pour transmettre électroniquement les résultats des votes individuels des bureaux de vote en temps réel".

L'INEC Voter Enrollment Device (IVED) associé au système bimodal d'accréditation des électeurs de l'INEC est un système permettant de vérifier l'identité correcte des électeurs (par le biais d'une vérification biométrique) et de transmettre ensuite les résultats des bureaux de vote individuels au système de collecte centralisé.

A la veille du scrutin, les évêques nigérians (voir Fides 20/2/2023) avaient mis en garde contre les risques liés à l'utilisation des nouvelles technologies lors des prochaines élections.