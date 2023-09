Angola: L'Iran et l'Angola jouent mardi pour le rendez-vous de la FIFA

Luanda — L'équipe nationale de football affrontera, mardi (12), à Téhéran, sa similaire iranienne, dans le cadre d'un défi spécial organisé par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA).

Il s'agira du deuxième match entre les deux pays dans l'histoire du football, 17 ans après le premier qui s'est disputé le 21 juin 2006, dans la ville de Leipzig, comptant pour la troisième journée du groupe D de la Coupe du monde organisée en Allemagne, qui s'est soldé sur un score de parité (1-1).

Le but de Palancas Negras a été marqué par Flávio Amado, à la 59e minute, de la tête, suite à un centre de Zé Kalanga.

Le match nul (1-1) est intervenu à la 75e minute, grâce à Bakhtiarizadeh), également de la tête, après un corner.

Dans ce match, l'Angola a joué avec João Ricardo, Loco, Jamba, Kali et Delgado, Zé Kalanga, Figueiredo, Miloy et Mendonça, Mateus et Akwá.

Remplaçants : Lama, Mário, Marcos Airosa, Lebo Lebo, Mantorras, Edson, Rui Marques, Flávio, Love, Buengo et Marco Abreu.

L'Iran est entré avec Mirzapour, Rezaei, Bakhtiarizadem, Kaabi et Teymourian ; Nosrati, Zandi, Madanchi et Mahdavikia, Ali Daei et Hashemian.

Remplaçants : Roudbarian, Talebloo, Karimi, Khatibi, Borhani, Enayati, Kazemeian, Navidkia, Sadeqi et Shojaei.

L'Angola se prépare pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN'2024), qui se déroule en Côte d'Ivoire.

En phase de qualification, rappelons-le, les Palancas Negras (2èmes avec 9 pts) faisaient partie du groupe E, aux côtés du Ghana (1er avec 12 points), de la Centrafrique (7 pts) et de Madagascar (3 pts).