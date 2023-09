Angola: La vice-présidente du MPLA met en avant le patriotisme des jeunes

Dundo (Angola) — La vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, a appelé dimanche, à la nécessité de continuer à inculquer aux jeunes l'importance du patriotisme et de la citoyenneté, visant à renforcer la consolidation et la préservation de la souveraineté, de la démocratie, de la paix et unité nationale.

Intervenant lors de la rencontre avec les membres du comité provincial du MPLA à Lunda Norte, Luísa Damião a déclaré qu'il était nécessaire que les jeunes s'engagent pour le pays, en plaçant les intérêts de la nation avant tout, afin que la transition générationnelle soit un facteur déterminant pour la poursuite du développement harmonieux et durable du pays.

« Après avoir conquis l'indépendance et la paix, nous nous engageons dans la bataille du développement, où chacun est appelé à laisser son empreinte, en particulier les jeunes, qui doivent mettre leur créativité et leur intelligence au service de la nation, en évitant les pratiques qui mettent en péril la saine transition générationnelle et l'avenir de la nation», a-t-elle souligné.

La dirigeante politique a affirmé que son parti avait une responsabilité accrue dans ce processus, en donnant des opportunités aux jeunes, « comme il l'a déjà fait », dans tous les domaines, afin qu'ils se sentent engagés, dès leur plus jeune âge, dans le développement.

D'autre part, elle a indiqué que le MPLA continue de réfléchir sur de nouvelles façons de fonctionner et d'organiser ses structures, rendant les Comités d'Action de plus en plus attractifs et plus proches des communautés.

Luísa Damião a recommandé aux comités municipaux et communaux de renforcer leurs actions « pour faire du MPLA une certitude renouvelée, un parti de plus en plus fort, plus dynamique, moderne qui accompagne les transformations politiques, économiques et sociales du monde ».

Elle a appelé au renforcement du travail de mobilisation pour la croissance du parti, compte tenu des défis politiques actuels et futurs.

La vice-présidente du MPLA, Luísa Damião, effectue depuis dimanche après-midi une visite d'aide et de contrôle dans la province de Lunda Norte, pour s'informer de la réalisation de l'agenda politique de son parti et des projets socio-économiques en cette zone.