Afrique: Le PR annonce des travaux au Terminal Océanique de Barra do Dande

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a confirmé lundi l'avancement des travaux du Terminal Océanique de Barra do Dande (TOBD), dans la province de Bengo, qui ont un avancement physique général d'environ 63 pour cent.

Les travaux du terminal océanique de Barra do Dande, évalués à 642 millions de dollars, devraient être achevés d'ici fin juillet 2024.

Le TOBD est un ouvrage structurant pour le secteur pétrolier national présentant une importance stratégique pour le pays, compte tenu de son rôle dans le renforcement de la sécurité énergétique nationale.

Il s'agit d'un projet qui a débuté en 2012 et, en 2016, avec un avancement dans l'ordre d'exécution de 10 pour cent, il a été suspendu en raison de la conjoncture de l'époque.

Avec une capacité de stockage de 580 mille mètres cubes de produits raffinés, le TOBD répondra aux besoins du pays et, associé à la capacité existante, rendra également le processus de réception et de distribution des produits raffinés « plus sûr, plus efficace et moins coûteux ».

La compagnie pétrolière angolaise Sonangol a officialisé l'attribution de la construction du TOBD à Odebrecht Engenharia e Construção Internacional (OECI) et a signé, à Luanda, les 3 contrats relatifs à ces travaux, à la suite de l'appel d'offres public international.

Dans ce concours, destiné aux entreprises intéressées à réaliser le projet, huit concurrents se sont présentés, parmi lesquels OECI (construction), DAR Angola (supervision du projet) et SOAPRO (réalisation de l'étude d'impact environnemental) étant les gagnants.

Outre la construction du terminal, le projet comprend l'achèvement du parc de stockage des produits raffinés et la construction du quai des navires.

La Sonangol soutient que le projet de Barra do Dande présente un intérêt stratégique et national et intègre les objectifs définis dans le Plan national de développement de l'Exécutif 2018-2022 comme la principale plate-forme pour assurer le stockage et la réception des produits pétroliers pour les réserves stratégiques, de sécurité et opérationnels du pays, « en plus de promouvoir Dande en tant que centre important de stockage et de commercialisation de carburant dans la région ».

Afin de garantir le respect des délais définis pour l'exécution du contrat, d'une durée de 36 mois, dont 17 pour l'exécution des travaux, la Sonangol a demandé à l'OECI, en coordination avec la direction du projet, de commencer dès maintenant sa mobilisation vers l'emplacement du terminal océanique dans le but de démarrer les activités définies dans le plan de travaux.

Le projet a été relancé le 1er décembre 2021 et compte actuellement 2847 travailleurs issus de toutes les provinces du pays.

Le TOBD dispose d'un effectif national de 96 pour cent, dont 11 femmes, 135 soudeurs certifiés, 115 diplômés dont 63 pour cent d'ingénieurs.