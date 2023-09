Cote d'Ivoire: Interview - Cardy cardelin babakila parle de son film intitulé 'le sang et la rose'

Cardy Cardelin BABAKILA, homme des arts et de la culture, est Originaire du Congo Brazzaville . Ce natif de pointe -Noire, est professeur d'art dramatique , directeur du festival de théâtre scolaire de Pointe Noire ( FTSPN) , responsable- manager de l'agence CAM Family, est également Directeur du festival international de mode Ethnique le BISO NA BISO .Metteur en scène et acteur-comedien et réalisateur .

Dans cette interview avec AFRIKIPRESSE, le réalisateur du film : "le sang et la rose" nous ouvrent son univers.

Homme de Culture, bonjour. Qui est Cardy Cardelin ?

Bonjour. Je suis Cardy Cardelin BABAKILA affectueusement appelé " maestro C " . J'ai commencé ma carrière au théâtre, à l'Église catholique au fond du quartier mbota en 1989, j'ai ensuite intégré la Compagnie Kulu-Nsi théâtre en 1993, où j'évolue jusqu'à aujourd'hui en solo parfois en scène avec ses étudiants .

Tout petit, j'étais fasciné par les feuilletons français et quelques films d'action américains .

Aujourd'hui j'ai décidé de réaliser certaines oeuvres cinématographiques , pour faire valoir certaines réalités des hommes sur terre.

Votre film s'intitule « Le Sang et la rose » pourquoi ce nom et qu'évoque-t-il ?

« Le SANG et la ROSE» est un court métrage de 30 minutes qui relate une histoire de trahison amoureuse ou encore pour être plus explicite un détournement d'une fille entre amis issus des différentes tribus d'Afrique .

« Le sang et la rose» sont déjà en salles ?.

Non il n'est pas encore sorti .IL fera sa naissance l'année prochaine au festival Abobo fashion du créateur de mode Ibrahim Kamissoko et les Ivoiriens seront les premiers à déguster cette belle oeuvre riche en tout .

Il faut noter que cette oeuvre est la première de ma carrière et donc un travail expérimental en tant qu' autodidacte dans le domaine.

Quels sont les pays et dates retenus pour la promotion ?

Nous sommes en négociation avec certains pays d'Afrique et certaines villes de l'hexagone (France) et de l'Europe.

Les différentes dates seront connues ultérieurement.

Dans quelle partie du monde le film a été tourné? On y retrouve des célébrités ?

Tourné à Pointe Noire capitale économique de la République du Congo .

Célébrités : Mr Guy BASSINGA et la célèbre l'étoile montante du cinéma congolais Grâce LEMBISSA, quant aux autres c'est une pépinière des étudiants en formation par le Club Cardy Théâtre.

Et je peux affirmer. Je profite pour faire un clin d'oeil à une fille pétrie de talent, notre actrice principale Princia Astride YONGO que je vous laisse le temps de découvrir . Une fille, avec un talent inné.

Un message à lancer pour terminer notre entretien...

Celui à qui on veut du mal aujourd'hui , peut-être un abri pour nous demain ! Avant de poser un acte envers autrui, on doit beaucoup réfléchir ! Je remercie votre média Afrikipresse et je vous dis à bientôt , à Abidjan.

Alain Martial.