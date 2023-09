Sénégal: Des risques élevés de fortes pluies sur l'axe Ziguinchor-Dakar (ANACIM)

Dakar — Les activités pluvieuses reprendront sur l'ensemble de la quasi-totalité du pays avec "des risques élevés de fortes pluies sur l'axe Ziguinchor-Dakar", a-t-on appris dimanche de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

"Ces activités pluvieuses reprendront demain (lundi) sur l'ensemble de la quasi-totalité du pays avec des risques élevés de fortes pluies sur l'axe Ziguinchor-Dakar en passant également par les localités de Diourbel, Mbour, Thiès, Kaolack, Fatick, et Cap Skirring », lit-on sur un bulletin météo soir transmis à l'APS.

Par contre, au cours de cette nuit de dimanche jusqu' à lundi, a-t-il indiqué, "des orages et pluies modérés à faibles sont prévus dans les localités sud, notamment à Ziguinchor, Cap Skirring, Kolda et Sédhiou et celles de Kédougou, Tamba, Bakel, avec des risques moindres de pluies, à l'Est du pays ".

Ces "orages et pluies modérés à faibles" peuvent concerner également "des régions centre du pays, notamment Kaffrine, Kaolack, Fatick, Diourbel, Dakar et Thiès", selon la même source qui signale des "possibilités de débordements de pluies sur Louga, Linguère, Saint-Louis et Podor".