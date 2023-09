Sénégal: BBY ne pouvait pas trouver un profil meilleur que celui d'Amadou Ba, selon l'analyste politique Ibou Fall

Dakar — Benno Bokk Yaakaar (BBY), la coalition de la majorité, ne pouvait pas trouver un profil meilleur que celui d'Amadou Ba pour sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024, soutient le journaliste et analyste politique Ibou Fall, selon lequel il reste au Premier ministre maintenant de démontrer son « talent politique ».

« Je crois que Macky Sall ne pouvait pas trouver un profil meilleur que celui d'Amadou Ba en raison de la stature d'homme d'État de ce dernier : directeur général des impôts et des domaines, ministre de l'Économie et des Finances, ministre des Affaires étrangères et Premier ministre », a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

« C'est un choix logique. Maintenant, Amadou Ba a-t-il du talent politique ? Macky Sall doit en savoir quelque chose de plus que tout le monde. C'est maintenant le talent politique d'Amadou Ba qui reste à prouver », a analysé Ibou Fall.

À son avis, la démission d'Aly Ngouille Ndiaye du ministère de l'Agriculture démontre que certains leaders de la coalition vont rejeter l'invitation faite par BBY à ses partis membres de soutenir le candidat choisi, Amadou Ba.

« Certains d'entre eux ont un agenda personnel. Aly Ngouille Ndiaye a démissionné. Sera-t-il le seul à réagir comme ça ? Certains membres fondateurs de l'APR (le parti de Macky Sall) disent qu'ils étaient là avant Amadou Ba. Vont-ils faire contre mauvaise fortune bon coeur en se rangeant derrière Amadou Ba ? Ce n'est pas évident. On verra, dans les semaines à venir », a commenté Ibou Fall.

%

Certains leaders de BBY, dont Youssou Ndour, qui a démissionné de ses fonctions de ministre-conseiller du président de la République, « étaient là parce qu'ils avaient un lien personnel avec Macky Sall, pas avec la coalition Benno Bokk Yaakaar », a-t-il souligné.

« Il peut y avoir un jeu de chaises musicales au sein de Benno Bokk Yaakaar. Les semaines à venir nous édifieront », a ajouté l'analyste politique.

Amadou Ba a été désigné candidat de BBY par le président de ladite coalition, Macky Sall, samedi 9 septembre, aux dépens d'autres candidats, dont le président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo, et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, Mame Boye Diao.

L'ancien Premier ministre Mahammed Dionne et Aly Ngouille Ndiaye convoitaient également la candidature de la coalition.

Amadou Ba, pourvu d'une carrière ministérielle de grande envergure au cours des dix dernières années, a été élu conseiller municipal PS (Parti socialiste) de Dakar dans les années 1990 et député de BBY aux élections législatives du 31 juillet 2022.

Au précédent scrutin législatif, celui de 2017, il n'avait pas été élu. Son nom figurait sur la liste des candidats de BBY.