Sénégal: Le khalife des tidianes appelle le gouvernement à être aux côtés du royaume chérifien

Tivaouane — Le Khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour a invité le gouvernement du Sénégal à être aux côtés du Maroc à la suite du séisme meurtrier ayant frappé plusieurs localités du centre du royaume chérifien.

Par le biais d'un communiqué relayé la cellule Zawiyya Tijaniyya,le khalife des tidianes appelle notamment le gouvernement du Sénégal à "ne ménager aucun effort pour être aux côtés du Royaume du Maroc et à user de sa diplomatie et de son influence pour la mobilisation de la communauté internationale et des organisations humanitaires afin d'apporter une assistance vitale et appropriée aux victimes de ce séisme et soutenir le Maroc dans la reconstruction des zones impactées".

"Dans cette dure épreuve qui a fait plusieurs morts et blessés, nos pensées et nos prières vont aux familles des victimes et aux individus qui ont été affectés par cette tragédie", indique Serigne Babacar Sy Mansour dans des propos rapportés par la même source.

Le guide religieux exprime ses "sincères condoléances et toute sa solidarité à Sa Majesté le Roi Mouhamed VI et au peuple marocain frère" et dit croire en la "résilience du peuple marocain et en sa capacité à surmonter cette épreuve".