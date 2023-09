Mauritanie/Gabon: Mauritanie - Amir Abdou salue les énormes sacrifices consentis pour la qualification des Mourabitounes

Une victoire contre le Gabon (2-1) ce samedi a suffi pour la Mauritanie qui a pris la deuxième place du groupe I (10 pts) et s'est qualifiée pour la CAN 2023.

Une qualification que salue Amir Abdou, sélectionneur des Mourabitounes. Pour le technicien comorien, elle a été possible suite à d'énormes sacrifices.

« Des années de travail et de sacrifice pour décrocher cette précieuse qualification ! Je la dédie au peuple mauritanien qui la mérite par-dessus tout... on va savourer et se retrousser rapidement les manches », a-t-il fait savoir sur les réseaux sociaux.

Des années de travail et de sacrifice pour décrocher cette précieuse qualification ! Je la dédie au peuple mauritanien 🇲🇷 qui la mérite par dessus tout... on va savourer et se retrousser rapidement les manches. La Côte d'Ivoire 🇨🇮 ON ARRIVE !!