Afrique: CA / Entrée en lice en coupe de la CAF - Le compte à rebours a commencé

Trouver son rythme et donner le sentiment de savoir précisément où il va. Voilà le défi du moment pour un CA appelé à monter en gamme et à se retrousser les manches pour retrouver son statut d'équipe frisson.

Avec trois gros matchs au programme en à peine une semaine, le CA devra forcément ne pas se rater s'il veut prendre son envol en Ligue 1 et en coupe de la CAF. Les Ethiopiens de Bahir Dar Kenema le 17 septembre à Addis-Abeba, puis le champion en titre, étoilé, le 21 du même mois et enfin les Bardolais trois jours après, le 24 septembre, les hommes de Saïd Saïbi savent pertinemment que cette série conditionnera leur approche future des matchs à enjeu (doper le mental ou se remettre en question quelque peu, même si la saison n'en est qu'à ses premiers balbutiements).

Cette saison, déjà, en l'attente de la sacro-sainte vérité du terrain, l'on note que le CA a déjà changé de planète économique avec quelques millions investis sur le mercato (sans être le plus dépensier cependant), une grosse ardoise effacée et une meilleure affectation et utilisation des ressources clubistes. Et en attendant (en espérant) que la stratégie porte enfin ses fruits, l'on s'active actuellement à mettre les bouchées doubles dans la perspective du rendez-vous continental face au représentant éthiopien.

Tout doucement mais sûrement...

Aujourd'hui, ces derniers temps plutôt, au révélateur de deux écuries de l'élite, le CA a soufflé le chaud et le froid, battant l'USBG dans son fief mais se montrant incapable de percer le bloc défensif de Gafsa par la suite, à Radès. En amical aussi, entre deux rondes de Ligue 1, le CA est venu à bout de la JS Kairouanaise mais à ensuite plié face à la JS Kabylie.

Ce faisant, en l'état, si la production d'ensemble est jusque-là satisfaisante (ne soyons pas intolérants !) pour un Onze appelé à évoluer à terme (tout doucement, mais sûrement), l'on attend cependant que le Onze type prenne forme et qu'un savant brassage et dosage entre «bleus», apprentis et tauliers, se dégage.

Bref que les Kingsley Eduwo, Yahia Mtiri, Gaith Sghaier,Ameur Omeani, Mohamed Amine Hamrouni, Houssemeddine Souissi, Ahmed Hammami, Rached Arfaoui et autre Bassem Srarfi s'intègrent pleinement dans le groupe et rentrent dans le moule aux côtés des Wissem Ben Yahia, Zouheïr Dhaouadi, Ahmed Khélil, Rami Bedoui, Moez Hassen, Noureddine Farhati, Adem Garreb, Ali Amri, Chiheb Lâabidi, Taoufik Cherifi, Ghaith Zaalouni, Skander Laabidi, Hamdi Laabidi, Adem Taoues, Khalil Kassab, Amine Zghada et Youssef Snana.

Viser plus haut et se pérenniser

Dimanche prochain, le CA va donc renouer avec la C3 (manche aller du second tour préliminaire). Il était temps pour un club centenaire qui a enclenché une transition structurelle sur fond de plan de sortie de crise. Il est temps que le Club Africain retrouve une certaine visibilité africaine tout en jouant les premiers rôles à l'échelle locale.

En clair, il faut viser plus haut, revoir ses ambitions à la hausse et se pérenniser dans le top 3 national et le must continental. Actuellement, en cette rentrée, si cela peut surprendre au premier regard, le mercato estival du CA est bel et bien la suite logique du développement du club de Bab Jedid. Aujourd'hui donc, le CA avance à visage découvert et se trouve structuré pour la compétition alors qu'il était «ringardisé» autrefois. Voilà donc pour la première étape en attendant que la «magie» du terrain opère.

Des indices qui ne trompent pas cependant : le CA, dans ses emplettes, s'est tourné notamment vers des joueurs qui lui correspondent en matière d'adaptation alors que la hausse générale du niveau de l'effectif saute aux yeux. Bref, le CA veut et doit maintenant retrouver de l'ambition, alors que l'élan populaire autour du club s'est offert un second souffle ces derniers temps avec des fans toujours aussi nombreux et réguliers sur les travées.

Sur ce, évidemment, le premier responsable technique, Saïd Saïbi, ne sera jugé que sur les résultats, le rendement de son attaque, l'intensité de son milieu et l'impénétrabilité de sa défense. Attaque de feu, milieu dense et défense en béton, on n'y est pas encore, mais ce CA peut y arriver à force d'y croire et d'aller de l'avant. En football, le plus important est de ne pas se laisser envahir par le doute et la pression qui peuvent être une arme à double tranchant.

Cela dit, par le passé proche, le CA s'est surtout singularisé par une approche «court-termiste» volet staff technique avec des coachs de type «consommables» qu'ils soient des techniciens en pleine ascension ou de vieilles gloires en quête de rebond. Premier fusible à sauter en cas de décrue, l'entraîneur n'a généralement jamais fait de vieux os au CA et cela a forcément impacté l'évolution de l'équipe. Au CA, la pression est telle que la direction est souvent obligée de changer de cap en cours de saison et à plusieurs reprises.

L'incidence du changement, c'est l'instabilité

Aujourd'hui, la direction s'est montrée pondérée et réfléchie, tout le contraire de ses devancières, impulsives et emportées à l'envi. Bref, en l'état, là, le bureau n'a pas jugé bon de changer de cap pour adapter l'effectif aux soi-disant principes du potentiel néo technicien. Non, l'exécutif a opté pour la continuité au sein du plateau technique et donc évité les secousses qui animent le vestiaire en cette période précise quand un nouveau timonier est intronisé. En résumé, pour le CA de ces dernières années, globalement, l'incidence du changement, c'est l'instabilité.

A présent, le compte à rebours a débuté pour un CA qui doit performer en Ethiopie dans le cadre de son entrée en lice continentale. Maintenant, l'urgence est de trouver son Onze type après avoir déjà dégagé une ossature. Finir par trouver son rythme, donner le sentiment de savoir précisément où il va, voilà le défi du moment pour un groupe appelé à monter en gamme et à se retrousser les manches pour retrouver à terme son statut d'équipe frisson.