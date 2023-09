Tunisie: Dépistage du cancer du sein - Redonner l'espoir de vivre

Un camion rose, médicalement équipé, sillonnera les différents gouvernorats pour dépister gratuitement le cancer du sein chez les femmes tunisiennes. Des tests de mammographie et d'échographie sont au programme. Une première.

A l'occasion du Forum international sur le cancer en Tunisie qui s'est tenu tout récemment à Tunis, une innovation technique, première en Tunisie, a été présentée : Une mammographie mobile «MammoLife» est lancée au service de l'ensemble des femmes tunisiennes. Dans la soirée du vendredi 8 septembre, avec la présence d'un parterre de cancérologues, l'Office national de la famille et de la population (Onfp) et son partenaire «laboratoires Neaopolis» Tunisie ont abordé les moyens d'accès au dépistage précoce pour la lutte contre le cancer du sein auprès des femmes tunisiennes, notamment celles issues de milieux défavorisés. Ce fut, alors, en marge de l'évènement scientifique «International Conference on Contemporary Oncology».

D'ailleurs, le ministre de la Santé, Ali Mrabet, avait donné le signal du lancement de la campagne «MammoLife » pour dépister le cancer du sein au moyen d'une unité mobile, équipée des technologies de dépistage de pointe. Dans son allocution d'ouverture, le ministre a mis en avant l'intérêt de ce genre d'initiative solidaire et humaine. Il a misé sur l'apport collectif de la société civile et toutes les parties prenantes dans ce nouvel aboutissement. Il a mis l'accent sur le suivi de la prochaine étape qui va viser de façon similaire la cardiologie.

Pour la première fois en Tunisie, un véhicule parcourra toutes les régions pour sensibiliser les femmes à se faire dépister gratuitement, notamment celles vivant dans les zones reculées et éloignées du pays. Pareille initiative salutaire et humaine, on en redemande.

Partenariat tripartite

L'action est déjà lancée, profitant essentiellement aux zones mal loties. Elle vise à redonner de l'espoir aux femmes qui n'ont pas accès aux moyens de dépistage précoce pour la lutte contre le cancer du sein. Le «MammoLife» est un véhicule spécialement équipé d'un mammographe, d'un échographe et d'un box d'examen clinique. Il parcourra les quatre coins de la Tunisie selon un planning précis, avec pour objectif de réduire les distances et de rendre le dépistage du cancer du sein plus accessible à toutes les femmes.

«Nous sommes convaincus que l'accès à des soins de santé de qualité est un droit fondamental pour toutes les femmes», a déclaré le Dr. Mohamed Amine Boujbel, directeur général des Laboratoires Neapolis. Et d'ajouter, «avec le «MammoLife», nous espérons donner aux femmes tunisiennes les moyens de se faire dépister tôt et de lutter efficacement contre le cancer du sein». En fait, les Laboratoires Neapolis, l'association Nourane et l'Onfp s'associent, afin de soutenir cette initiative qui a pour but de sauver des vies et de redonner de l'espoir à toutes les femmes tunisiennes.

«Néapolis pharma», faut-il le noter, qui représente une filiale du groupe Médis basé à Nabeul (Cap Bon), est un acteur incontournable en oncologie. Le rendez-vous de l'espoir a porté sur les retombées attendues de cette caravane de solidarité, lancée à leur initiative. «Plus qu'un engagement, une passion» tel est le slogan de ce Laboratoire qui croit dur comme fer en la lutte efficace et précoce contre le cancer.

Par ailleurs, Dr Boujbel avait présenté ensuite le MammoLife comme un symbole d'espoir et un outil de proximité. L'appui institutionnel prépondérant de l'Onfp a été reconnu. L'engagement, le dévouement et l'expertise des différents partenaires sont le gage de la réussite de cette initiative de solidarité médicale, à visée humaine.

Témoignages éloquents

Prenant la parole, Pr Ghazi Jerbi, professeur en chirurgie oncologique et président du l'association Nourane, a rappelé le circuit de ce camion mobile qui va toucher en priorité les femmes vivant dans des régions, où l'accès au dépistage semble limité. Il a fait valoir le soutien logistique du Laboratoire partenaire qui fournit un logiciel doté de l'intelligence artificielle. Pour sa part, Dr Mohamed Douagi, Pdg de l'Onfp, organisme public sous tutelle du ministère de la Santé, estime que le partenariat public-privé et associatif «Pppa» a toujours été renforcé. Il présente les différents apports de son organisme et avoue l'intérêt croissant du dépistage précoce des cancers et en particulier le cancer du sein.

L'intégration économique des personnes à besoins spécifiques est essentielle pour assurer la solidarité sociale. Il a passé en revue les activités de l'Office qui a adopté deux forums. Sa devise est «d'aller vite et beaucoup plus loin que la Tunisie dans la lutte contre le cancer du sein. D'où l'intérêt qu'il y a de se pencher sur la lutte contre le cancer du sein. «Un programme ambitieux en somme», juge-t-on ainsi.

Pour rappel, en Tunisie, il s'agit du 1er cancer féminin : il représente 30 % des cancers de la femme. Selon des statistiques fournies, on diagnostique entre 800 et 1.500 nouveaux cas, chaque année. Une femme sur huit fait face actuellement au cancer de sein. Et ce chiffre pourrait augmenter à 1/7 d'ici 20 ans. Le cancer de sein se développe dans 70 % des cas chez des femmes de plus de 50 ans. Et dans 11 % des cas chez celles qui ont moins de 35 ans.