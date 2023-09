Afrique: Kinshasa - La 3ème édition du Festival Africain du Mariage s'ouvre ce vendredi au Pullman Grand Hôtel

*Après novembre 2020 et juillet 2022, la plateforme événementielle « Festival Africain du Mariage » organise sa 3ème édition, du 15 au 16 septembre prochain, au Pullman Grand Hôtel, à Kinshasa/Gombe. Placée sous le thème « Mariage, entre Tradition et Modernité », la présente édition traite des situations de conflits observées entre les cultures africaines et occidentales sur la notion du mariage. Cette plateforme est initiée par Mme Celly Ndiang, une congolaise de la diaspora.

Outre la cérémonie d'ouverture qui débutera dès 9 heures du premier jour, au Salon Congo, il est aussi prévu la tenue des Panels, des ateliers, d'une Soirée Célibataires et d'une grande Soirée de gala.

Contrairement aux Panels et ateliers dont la participation est gratuite, les soirées Célibataires et de Gala qui se dérouleront respectivement le premier et le second jour de l'événement, au Salon Congo du Pullman Grand Hôtel seront payantes. Cela est dû aux avantages et différentes surprises réservées aux participants.

En effet, prévue dans la soirée du 15 septembre prochain, la Soirée Célibataires est un cadre de rencontre entre personnes « célibataires » souhaitant convoler en justes noces. Tandis que la Soirée de gala réunit les partenaires et personnes désireux de bénéficier d'une ambiance marquant la clôture de cet événement.