Afrique: CAB - Encore un stage qu'on espère bénéfique !

Profitant de la trêve, les Cabistes ont élu domicile, la semaine dernière, à Aïn Draham.

Le début de championnat catastrophique a incité les responsables bizertins à rassembler l'ensemble «jaune et noir» dans un stage à Aïn Draham afin de reconstituer une équipe cabiste en perdition. Il est vrai qu'on n'a pas reconnu le CAB. C'était tout sauf une équipe de football. Le nouvel entraîneur Maher Kanzari, qui connaît parfaitement la «maison», est rappelé à juste titre pour entamer une nouvelle préparation pendant cette trêve de trois semaines.

Des matches amicaux contre des équipes algériennes et une africaine lui ont permis jusqu'ici de se faire une petite idée sur le groupe que dirigeait l'ex-entraîneur Ratko. On a constaté que certaines nouvelles recrues peuvent encore progresser alors que d'autres ne méritent pas d'être là. Le tri s'effectuera au moment opportun ! L'erreur monumentale a été de recruter un grand nombre de joueurs à l'inter-saison et d'avoir laissé partir les meilleurs éléments dans le même temps.

Cette politique du «remplissage» n'était pas réussie ! On a vu des joueurs courir dans tous les sens sans ligne directrice et sans stratégie de jeu face au CSS et à l'USM. Et pourtant les nouveaux dirigeants ne manquaient pas d'expérience. Les a-t-on trompés dans le choix? Sinon comment expliquer ce changement de technicien après seulement deux journées de jouées dans un mini-championnat?!! Une erreur d'appréciation impardonnable car, quand on rate le départ, on prend automatiquement du retard sur les concurrents !

Maintenant il va falloir sauver ce qui peut l'être. La mission de Maher Kanzari s'annonce des plus délicates. Et même si le président du club persiste à dire que le CAB se relèvera dans les matches à venir et qu'est là pour un projet, nous ne sommes pas aussi optimistes qu'il le montre car, au vu des prestations fournies à l'occasion des deux premières journées, il n'est pas évident du tout de rattraper le temps perdu ni rapidement ni à moyen terme.

Le 3- 5- 2, plus en adéquation avec l'effectif

Nous ne sommes pas alarmistes de nature mais la réalité du terrain impose cette pensée. Malgré cette amère observation, Maher Kanzari travaille d'arrache-pied pour constituer une formation compétitive. L'espoir reste bien évidemment permis . La dernière rencontre amicale contre une équipe algérienne, l'Union de Khalnacha, a laissé entrevoir un léger progrès après les déconvenues face à l'Union d'Alger et la Jeunesse de Kabilye.

Le 3-5-2, que prône le nouveau coach, est plus en adéquation avec l'effectif dont il dispose, semble-t- il. On sait que Kanzari est rigoureux dans son travail et dans l'application de son système de jeu. Saura-t-il inculquer aux joueurs les automatismes nécessaires ? Le prochain match officiel à La Marsa contre l'ASM, lors de la 4e journée, nous éclairera sur les réelles capacités des Cabistes et nous donnera une ébauche de réponse sur les compétences du staff technique. Le CAB a touché le fond en début de compétition, il ne peut pas tomber plus bas...