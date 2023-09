Congo-Kinshasa: La RDC signe des contrats de partage de production du gaz sur le Bloc Idjwi avec deux entreprises

La République démocratique du Congo a signé, samedi 9 septembre à Kinshasa, des contrats de partage de production avec, d'une part, les sociétés Alfa Jiri et d'autre part avec la société Winds exploration et production.

Ces entreprises ont été sélectionnées sur le Bloc Idjwi après le processus d'appel d'offres.

La partie gouvernementale était représentée par le ministre des Hydrocarbures, Didier Budimbu.

Selon lui, la signature de ces contrats permet d'exploiter pour la première fois le gaz méthane sur le lac Kivu.

« C'est une première en RDC où il y a des sociétés qui vont commencer à exploiter notre gaz méthane qui est toujours là et qui pouvait même causer des problèmes à force d'être là et exploser un jour et qu'il y ait des pertes en vies humaines », a fait savoir Didier Budimbu.

Le ministre des Hydrocarbures rassure que les contrats signés protègent les intérêts de la République :

« Nous avons pu voir tout ce que l'on peut mettre en place pour essayer de protéger l'intérêt du peuple congolais ».

Il explique que c'est la Sonahydro qui représente l'Etat avec un apport de 20% d'actif mais, l'Etat aura 50 % de parts par rapport à la production du gaz.

Mais, il y a encore du chemin à parcourir avant le début de l'exploitation, précise Didier Budimbu :

« Après que nous avons signé, il y aura encore des accords avec le ministère des ressources de l'Energie pour pouvoir voir ce que le Congo va réellement gagner à 100 % parce que quand on parle de la transformation en électricité, on ne sait pas calculer ça en termes d'argent. Mais on a fait notre part, maintenant c'est le ministère de l'Energie qui va le faire au niveau de la transformation ».