Congo-Kinshasa: A l'approche de l'ouverture de la nouvelle session , Loi Tshiani - Les Députés et Sénateurs interpellés !

*"J'invite les Députés nationaux et Sénateurs à faire oeuvre utile en votant massivement la Loi Tshiani de père et de mère pendant, lors de la session parlementaire de septembre 2023. La nation entière les regarde et attend d'eux de jouer pleinement leur rôle de représentant légitime du peuple. Le peuple réclame cette loi. La RDC est le seul pays que nous avons. Protégeons notre pays et assurons sa pérennité pour les générations futures. Au fait, en votant cette loi, les Députés nationaux et Sénateurs proclameront la deuxième indépendance de la RDC. Car, après cette loi ne sera plus la même chose qu'avant la loi. Pour moi, c'est la patrie ou la mort", insiste Noël Tshiani Muadiamvita, dans une nouvelle Interview exclusive accordée hier, dimanche 10 septembre 2023, aux fins limiers de La Prospérité. Décryptage.

Interview

La Pros. : Bonjour Monsieur ! Pouvez-vous vous présenter auprès de nos aimables lecteurs ?

Noël Tshiani Muadiamvita : Je suis Noël K. Tshiani Muadiamvita, originaire de Ngandajika dans la Province de la Lomami au centre de la République. Docteur en Sciences économiques de l'Université de Paris IX Dauphine en France. Ancien Directeur Résident de la Banque mondiale à Washington. Professeur des Universités. Auteur d'une dizaine des livres en économie, banques, finances et commerce extérieur. Auteur aussi du Plan Marshall de Noël Tshiani pour le développement et la reconstruction de la RDC. Président du parti politique, la Force du Changement qui milite pour la bonne gouvernance, l'Etat de droit, la démocratie, la justice sociale, le libéralisme économique avec une dose raisonnable de l'interventionnisme étatique, et le développement économique et social avec équité. Par développement économique et social avec équité, il faut entendre le progrès économique qui profite à toutes les congolaises et tous les congolais sans distinction et sans discrimination.

%

La Pros. : Vous êtes initiateur de la loi Tshiani qui porte votre nom. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à son élaboration ?

NTM : La proposition de Loi Tshiani de père et de mère vise à protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoire et à renforcer l'indépendance de la RDC en tant que pays souverain dirigé par ses fils et filles au profit de tous nos concitoyens.

Comme tout le monde le sait, la RDC est infiltrée à tous les niveaux des institutions par des étrangers ou même des personnes à loyauté partagée ou sans loyauté au pays.

La Loi Tshiani de père et de mère cherche à protéger le pays contre des personnes en situation de conflit d'intérêts par rapport à notre pays ou aux pays étrangers. Mais, cela étant, la Loi Tshiani reconnaît que tous les congolais sont égaux et ont droit à tout dans notre pays.

L'incise sur le verrouillage des fonctions de souveraineté vise tout simplement à protéger le pays, sa souveraineté et son intégrité territoriale comme le font tous les autres pays du monde comme la Zambie, les USA, la Turquie, la Tunisie, et j'en passe.

Le deuxième volet de la loi Tshiani consiste à changer le principe de l'unicité de la nationalité en celui d'irrévocabilité de la nationalité congolaise pour qu'un congolais ne perde jamais sa nationalité d'origine.

Ce changement permettra de réunifier la population congolaise aujourd'hui divisée en redonnant la nationalité congolaise aux 15 millions de compatriotes de la diaspora qui ont perdu la nationalité congolaise à cause de la constitution dans sa forme actuelle.

Ce changement permettra de réunifier ces 15 millions de congolais de la diaspora avec les 107 millions de congolais de l'intérieur pour donner une population totale de 122 millions d'habitants. Une grande population pour un grand pays, prête à travailler pour son développement.

La Pros. : L'actuel président du Gabon a pris pour son pays une décision en faveur de la loi de père et de mère que vous prêchez. Ici, en RDC, certaines langues estiment que le projet de loi Tshiani, un Kasaïen, c'est pour favoriser son frère du Kasaï au pouvoir, en l'occurrence, Félix Tshisekedi, qu'en dites-vous ?

NTM : Je ne réponds pas aux bassesses de ce genre. Il faut laisser ce genre d'individus continuer à réfléchir de la façon rétrograde qui les caractérise. C'est leur droit d'être médiocres et de vouloir rester ainsi.

Quant au Président du Gabon que je félicite et soutiens, il a vu la Lumière et veut sauver son pays d'une situation de dépendance sur les étrangers. Il est brave et a le courage nécessaire pour transformer son pays actuellement embourbé dans des problèmes conjoncturels et structurels de toutes sortes. J'encourage d'autres pays africains à faire preuve de ce genre de courage et de vision.

La Pros. : Pour d'autres encore, c'est plutôt une astuce pour mettre hors circuit électoral ou empêcher certains candidats de briguer la présidentielle à quelques jours de l'échéance du 20 décembre 2023. Qu'en dites-vous ?

NTM : Toute loi est impersonnelle. La Loi Tshiani de père et de mère est conçue pour être aussi impersonnelle. Les gens corrompus et sans arguments se cachent dans des soutanes de la honte pour prêcher la haine ethnique et diviser les congolais pour leurs intérêts égoïstes. Il faut dénoncer de tes charlatans. Je les invite dans un débat d'idées et non des spéculations et intimidations insensées. N'oubliez pas cette loi a existé du temps du Maréchal Mobutu.

A ma connaissance, Mobutu n'était pas Kasaïen pour réfléchir comme moi. Les patriotes et nationalistes partagent les mêmes idéaux. Il faut saluer et respecter cela. Et si les charlatans vivaient dans ce pays du temps de Mobutu et n'avaient pas dénoncé ce qu'ils dénoncent aujourd'hui, c'est qu'ils sont animés de mauvaise foi ou sont carrément corrompus. Ils ont de ce fait pas crédibles.

La Pros. : Avez-vous un message fort à adresser à la nation ?

NTM : J'invite les Députés nationaux et Sénateurs à faire oeuvre utile en votant massivement la Loi Tshiani de père et de mère pendant, lors de la session parlementaire de septembre 2023.

La nation entière les regarde et attend d'eux de jouer pleinement leur rôle de représentant légitime du peuple. Le peuple réclame cette loi. La RDC est le seul pays que nous avons. Protégeons notre pays et assurons sa pérennité pour les générations futures. Au fait, en votant cette loi, les Députés nationaux et Sénateurs proclameront la deuxième indépendance de la RDC.

Car, après cette loi ne sera plus la même chose qu'avant la loi. Pour moi, c'est la patrie ou la mort.