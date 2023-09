Maroc: Guelmim - Grande opération de don du sang en solidarité avec les victimes du séisme d'Al Haouz

Guelmim — Les habitants de la ville de Guelmim se sont rendus en masse, samedi et dimanche, au centre régional de transfusion sanguine de l'hôpital régional, pour donner leur sang en solidarité avec les victimes du séisme qui a frappé, vendredi soir, la province d'Al Haouz.

Des files interminables de citoyens de tous âges et des deux sexes, se sont formées devant le centre de transfusion sanguine pour faire don de sang et renflouer le stock national en cette matière vitale, afin de contribuer à couvrir les besoins des victimes de ce puissant tremblement de terre qui a fait 2.497 morts et 2.476 blessés selon un nouveau bilan annoncé lundi.

Les éléments de la sûreté nationale et des forces auxiliaires ont participé, également, à cette opération humanitaire.

A cet égard, le directeur régional de la santé et de la protection sociale à Guelmim-Oued Noun, Ibrahim Bounane a indiqué dans une déclaration à la MAP que cette campagne a été marquée par une large adhésion des citoyens, ajoutant que cette affluence témoigne de l'ancrage des valeurs de solidarité nationale et sociale parmi les populations de la région et de leur mobilisation spontanée pour venir en aide aux victimes du séisme.

Il a souligné que cette forte affluence a poussé la direction régionale à mobiliser une équipe médicale supplémentaire et à aménager une autre salle à l'intérieur de l'hôpital régional afin d'accueillir ces nombreux donneurs.

De son côté, la directrice de l'hôpital régional de Guelmim, Latifa Sakr a souligné que l'organisation de cette campagne de don de sang intervient afin de faire face aux conséquences de ce séisme en ce qui concerne les pénuries de sang, notant que cette campagne a connu une grande mobilisation des professionnels de la santé pour répondre à cette affluence des citoyens.

Le centre régional de transfusion sanguine continuera d'ouvrir ses portes 7j/7 pour accueillir les citoyens souhaitant participer à cette initiative humanitaire.