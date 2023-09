Congo-Kinshasa: Partenariat Gagnant-gagnant entre le CHIP et LIV HOSPITAL TURQUIE

Les deux structures médicales ont décidé de révolutionner la médecine sur la terre des hommes en général et particulièrement en République Démocratique du Congo, où le Centre Hospitalier Initiative Plus, CHIP en sigle, ne cesse d'attirer l'attention des scientifiques et la curiosité planétaire.

Il bénéficie, pour cela, depuis le début de ses activités, du mérite du monde médical.

Pendant trois jours, CHIP, sous la coordination de son médecin Directeur Jeff Ntalaja, organise les consultations médicales de pathologies de cas difficiles notamment, la néphrologie, la gynécologie, la transplantation des cellules des souches, la fécondation in vitro.

Quatre médecins turcs spécialisés dans ces domaines sont venus partager cette expérience scientifique avec les médecins du Centre Hospitalier Initiative Plus et des Cliniques Universitaires.

Parmi ces médecins turcs figurent Professeur Docteur Mehmet Yigit, Professeur Docteur Tevfik Ecde, Docteur Kemal Atasayan et Professeur Docteur Erdal Karaöz.

Ils sont accompagnés de Mme Wissal Samlali, DGA du Groupe Hospitalier LIV en Turquie, soit International Business Developement Group, Deputy Manager Africa Region.

Mme Wissa Samlali a expliqué, par ailleurs, le choix du Centre Hospitalier Initiative Plus et les raisons qui ont milité pour la République Démocratique du Congo.

« Je suis venue accompagner quatre médecins des différentes spécialités. Nous sommes venus dans le cadre du partenariat entre le Centre Hospitalier Initiative Plus et LIV Hospital. Nous avons choisi le CHIP puisqu'il répond aux normes internationales en ce qui concerne la santé. Le Groupe Hospital LIV détient des compétences extrêmement poussées en médecine moderne et c'est très important que nous ayons ce partenariat.

Le Premier volet, c'est l'échange scientifique qui doit permettre de mettre en contact l'écosystème de santé au Congo et l'écosystème turc dans l'objectif de partager l'expérience de santé turque. Il faut rappeler qu'il y a 15 ans que l'écosystème de santé était déplorable. Nous devons partager l'expérience tout d'abord, tisser des liens en suite et travailler sur le développement de différentes spécialités ici au Congo", a-t-elle fait savoir.

Parmi les médecines spécialisées, il faut noter le domaine de la néphrologie s'agissant de pathologie rénale. A ce sujet, Liv Hospital a une expérience avancée. La gynécologie est la spécialité de maladie complexe chez les femmes et la fécondation in vitro.

En dehors de spécialités normales, la Cellule des souches est une hyper spécialité, renseigne Wissa Samlali qui répond à tout ce que la médecine conventionnelle ne peut pas traiter notamment, les enfants autistes ou des enfants paralysés.

Ceci justifie cela que les différentes consultations consistent à examiner les différents dossiers complexes et échanger avec leurs collègues médecins de CHIP en vue de trouver un traitement approprié à ces pathologies complexes.

De sa part, le Docteur Jeff Ntalaja a précisé cette comapgne d'échange et de coopération scientifique avec Liv Hospital de la Turquie, un hôpital top 5 qui comprend 33 hôpitaux qui traitent les pathologies difficiles et les maladies du futur.

Dans la démarche de Marie Olive Lembe Kabila, cette campagne vise les couches sociales démunies, l'accès aux soins médicaux appropriés au prix abordable. CHIP permet l'accès à des soins abordables qui coûtent énormément les yeux de la tête à l'étranger mais dont Marie-Olive Lembe Kabila casse le prix au bénéfice de ses compatriotes qui doivent massivement en bénéficier.

CHIP est parmi les meilleures formations hospitalières de la RD. Congo dont la technologie et les équipements médicaux sont sans concurrence.

Pour l'initiatrice du projet Marie Olive Lembe Kabila, la démarche vise à offrir les meilleurs soins, de la même qualité à l'étranger, d'économiser les moyens et réduire la distance en cas d'extrême urgence.

Toutefois, en recourant au plateau technique de CHIP, les médecins turcs ont fait parler leur savoir et ce, grâce à la bienveillance de Marie Olive Lembe Kabila.

Pour rappel, le vendredi 8 septembre, les quatre médecins turcs ont été face à la presse, pour éclairer davantage sur la portée de l'avancée médicale en RDC.