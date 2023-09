Maroc: Solidarité de la communauté catholique avec les victimes du tremblement de terre

Rabat — " L'Église catholique au Maroc-Diocèse de Rabat souhaite exprimer sa compassion pour toutes les victimes, en particulier pour les familles marocaines qui sont en deuil ou qui comptent des blessés parmi leurs membres. Nous pensons également à ceux qui ont perdu leurs maisons et leurs biens", lit-on dans le message de solidarité du Cardinal Cristóbal López Romero, Archevêque de Rabat, pour le violent tremblement de terre qui a frappé la ville de Marrakech et ses environs dans la nuit du 8 au 9 septembre.

"A notre connaissance, les communautés chrétiennes ont été épargnées et n'ont subi que des dégâts matériels mineurs dans les églises de Marrakech et de Ouarzazate", déclare le cardinal.

"Par l'intermédiaire de Caritas Diocésaine, nous voulons transmettre l'aide que notre générosité pourra mettre à disposition pour les besoins les plus urgents", ajoute-t-il.

Entre-temps, la solidarité internationale en faveur des populations touchées a commencé. "Caritas Internationalis s'efforce d'apporter une aide et un soutien immédiats aux personnes touchées par cette tragédie", déclare l'organisation humanitaire catholique. "Nous sommes en communication permanente avec Caritas Maroc et collaborons activement avec Caritas Moyen-Orient et d'autres membres Caritas dans le monde. Ensemble, nous sommes déterminés à mener des évaluations et à coordonner une réponse globale dans les heures et les jours à venir", souligne-t-il.

Caritas Espagne a lancé la campagne d'urgence 'Cáritas with Morocco'. Son objectif est de canaliser la solidarité des donateurs espagnols pour faire face à l'urgence humanitaire causée par le tremblement de terre enregistré dans les provinces et les villes de Marrakech, Taroudant, Chichaua, Ouarzazate et Al Hauz (sud du pays).

L'équipe de coopération internationale de Cáritas Española a contacté Caritas Rabat pour offrir un accompagnement et un soutien dans la gestion de l'urgence.

Il s'agit du plus grand tremblement de terre enregistré dans le pays depuis 1900. Le tremblement de terre a frappé de plein fouet une zone des montagnes de l'Atlas située au sud de la ville de Marrakech. L'épicentre a été localisé dans le village d'Iguil (à 63 kilomètres de Marrakech) dans la province d'Al Hauz. Le nombre de morts s'élève désormais à 2 122 et le nombre de blessés à 2 421, selon le dernier bilan provisoire des autorités marocaines.