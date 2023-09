Niger: Le banquier nigérien Yayé Hima Hamani décroche l'agrément IOB

Yayé Hima Hamani prend de l'épaisseur et monte sur le podium de ces leaders qui font bouger le secteur financier et bancaire au Sud du Sahara. Selon des informations exclusives de Confidentiel Afrique, il devient le premier nigérien inscrit sur la liste des Intermédiaires en Opération de Banque (IOB).

Face aux exigences du secteur bancaire, la finance évolue dans un monde complexe où chaque décision compte. Yayé Hima fait son entrée dans la cour réservée et très »select » des leaders cooptés par la BCEAO. Son agrément est enregistré sous le numéro NIG/00001/IOB/2023.

L'agrément IOB est bien plus qu'un simple tampon officiel. C'est la reconnaissance de la passion et de l'engagement de Yayé Hima Hamani envers l'industrie financière et son désir ardent d'aider les individus, les entreprises et les banques à atteindre leurs objectifs.

Doté d'une expérience riche et d'une expertise solide de près de trois décennies dans le secteur bancaire Nigérien (SONIBANK, ECOBANK NIGER, BIN), Yayé Hima Hamani est prêt à relever les défis financiers les plus complexes. Il croit fermement que chaque personne mérite des solutions financières adaptées à ses besoins uniques confie- t-il à Confidentiel Afrique. Désormais, son agrément IOB lui permet de réaliser cette vision.

En tant qu'Intermédiaire en Opération de Banque agrée, Yayé Hima Hamani travaillera en étroite collaboration avec les institutions financières qui lui donneront mandat pour vous offrir des solutions sur mesure. Ses cordes sont larges et vont des besoins de financements pour un projet personnel ou professionnel aux conseils pour gérer au mieux les finances.

Mais ce qui rend ce banquier économiste de formation et diplômé ITB (promotion 2003) un peu atypique, c'est bien son engagement envers ses clients. Il ne se contente pas de trouver des solutions financières, il construit des relations de confiance à long terme. Professionnel compétent et dévoué, Yayé Hima Hamani marque son territoire, avec la recette d'innover le secteur au Niger et sur toute l'étendue de l'espace UEMOA.