Congo-Kinshasa: Distinction - La religieuse Angel Bipendu lauréate du «Prix Caravella»

La religieuse, originaire de la République démocratique du Congo, a été récompensée pour son engagement dans des opérations de sauvetage des migrants à Lampedusa, qui ont valu la vie sauve à 47 282 migrants d'origine africaine, indique la Radio Vatican.

Ce prix lui a été décerné lors la 15e édition du Festival des journalistes méditerranéens d'Otrante, en Italie qui s'est clôturée le 9 septembre.

De 2016 à 2019, explique le média, sœur Angel Bipendu a travaillé dans l'île italienne de Lampedusa, réputée pour l'accueil des migrants d'origine africaine. A cet effet, Pendant plus de deux ans, elle a participé à des opérations de sauvetage qui ont valu la vie sauve à ces milliers de migrants.

Elle embarquait dans des bateaux de la Guardia Costiera - les garde-côtes italiens - et participait à des opérations de sauvetage des migrants d'origine africaine en Méditerranée, afin de les amener en Europe sains et saufs. A Lampedusa, sœur Bipendu a œuvré, à la fois, comme religieuse et comme médecin du corps italien de secours de l'Ordre de Malte.

Sa première tâche dans ces bateaux de sauvetage était de faire le tri, afin de savoir qui était malade et qui ne l'était pas ainsi que d'isoler et soigner ceux qui souffraient des maladies contagieuses comme la tuberculose. Elle devait ensuite rédiger un rapport, étant donné que certaines pathologies portées par les migrants ne sont pas connues ou «n'existent plus en Europe».

Pendant ces deux ans, sœur Angel Bipendu a notamment pratiqué des accouchements en pleine mer, soigné des hypothermies ou des brûlures graves causées par le mélange d'essence et d'eau de mer dans les canots pneumatiques.

Soutien psychologique

Sa deuxième mission sur les bateaux de sauvetage qu'elle considère comme la partie la plus importante, indique radio Vatican, était d'encourager les migrants qui réussissaient à atteindre Lampedusa, en leur apportant d'abord un soutien psychologique. A cet effet, en compagnie d'autres personnes engagées dans ces opérations, elle embarquait dans des bateaux qui naviguaient sur la Méditerranée, en partant de Lampedusa vers d'autres ports du sud de l'Italie comme Catane, Palerme, Naples et la Calabre et ramenaient tous ceux qu'ils réussissaient à sauver.

« C'est une expérience, personnellement, qui m'a rendue sage et qui m'a donné le courage d'aller au-delà des peurs que j'avais. De nombreux autres migrants sont malheureusement morts», a-t-elle regretté au micro de Vatican News.

Aujourd'hui, la religieuse congolaise a indiqué que 70% des migrants qui ont bénéficié de son assistance directe ont réussi à bien intégrer la vie en Europe. La majeure partie de ces migrants qui ont reçu son assistance étaient des jeunes, dans la tranche d'âge de 18 à 27 ans. Les 30 autres pourcentages, avec qui elle a gardé contact, se cherchent encore.

La plupart de ces personnes, explique radio Vatican, ne sont pas restées en Italie, qu'elles «ont utilisée comme porte d'entrée»; mais sont installées dans d'autres pays européens comme la Belgique et la France.

Membre de la Congrégation des disciples du rédempteur, soeur Angel Bipendu travaille actuellement à Bergame, ville italienne située au nord-est de Milan, qui était le premier épicentre de la pandémie de Covid-19 en Italie.

A cet effet, elle a également assisté les patients atteints de cette maladie, au plus fort de la crise sanitaire.