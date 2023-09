Gabon: Le Général Brice Clotaire Oligui Nguéma s'entretient avec le Secrétaire général du Commonwealth

Libreville-le 09 Septembre 2023-Après sa rencontre le 6 septembre dernier avec le Professeur Faustin Archange Touadera, Président de la République Centrafricaine, le Chef de l'État, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguéma, Président du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions a échangé ce jour avec l'Honorable Patricia Scotland, Secrétaire général du Commonwealth.

Cette entrevue a été l'occasion pour le Président de la transition de présenter succinctement les objectifs et la feuille de route du CTRI à madame le Secrétaire général du Commonwealth qui, à son tour est revenue sur les principes de base de l'organisation qu'elle représente, notamment la bonne gouvernance, l'Etat de droit et la démocratie, et lui a exprimé ses attentes dans ce processus de transition.

Tout en condamnant le coup de force du 30 août dernier conformément aux règles et principes du Commonwealth, l'honorable Scotland a salué le climat pacifique et serein qui a prévalu durant la période pré et post électorale en République Gabonaise.

En séjour dans notre pays depuis 48 heures dans le cadre d'une mission d'enquête suite à la crise électorale du 30 août dernier ayant conduit à la mise en place du CTRI, la représentante de l'organisation intergouvernementale susmentionnée a échangé tour à tour avec les représentants de la société civile, des confessions religieuses, le corps diplomatique et la classe politique gabonaise afin de recueillir leurs sentiments sur le déroulement des événements relatifs à l'élection du 26 août dernier.

L'Honorable Scotland s'est par ailleurs entretenue avec l'ancien Président de la République monsieur Ali Bongo Ondimba avec qui elle a eu des échanges fructueux.