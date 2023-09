Gabon: Ma contribution pour la résorption du chômage des jeunes dans la ville de Port-Gentil et le reste du Pays

Soucieux de la situation de chômage des jeunes gabonais en général, et ceux de Port-Gentil en particulier, Armand Dagraça Tchitembo qui a salué le choix du ministre de Pétrole et des Hydrocarbures, propose sa contribution pour la résorption du chômage des jeunes dans la ville de Port-Gentil et le reste du Pays au Président de la Transition, le Général Président Brice Clotaire Oligui Nguema.

Monsieur le Président de la Transition ,Chef de l'Etat

Objet : Contribution pour la résorption du chômage des jeunes dans la ville de Port-Gentil et le reste du Pays.

Excellence Monsieur le Président de la Transition,

En ma qualité de citoyen très sensible à l'intérêt que vous portez aux préoccupations des Gabonais depuis votre prise de pouvoir, je viens très respectueusement auprès de votre haute bienveillance, vous parler du chômage des jeunes dans la ville de Port-Gentil une ville que vous connaissez parfaitement.

Mais avant tout, je tiens à rassurer les lecteurs que je ne fais pas cela pour une nomination, les jeunes ont beaucoup plus besoin de travailler que nous qui sommes bientôt en retraite. Je peux être une force de proposition pour les autorités nouvelles, car nous disait un des Présidents américains en la personne de Kennedy, je cite : ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays".

Je me permets de vous adresser cette correspondance après avoir suivi avec une attention particulière et beaucoup d'intérêts, votre discours à lors de votre prestation de serment. Serment qui a réaffirmé votre engagement à offrir à la jeunesse gabonaise, un avenir meilleur. Cela m'a remplis de joie, car depuis longtemps cela a été mon combat au sein de toutes les sociétés où j'ai servi, surtout à la société pétrolière où j'étais le Directeur Général Adjoint. C'est d'ailleurs ce combat qui a valu mon licenciement depuis 14 ans sans que mes droits ne soient réglés, solde de tout compte, certificat de travail etc etc et qui m'a valu toutes les humiliations que j'ai subies avec la complicité de certains hommes politiques et de la justice.

En effet, vous devez chercher à promouvoir des actions multiples et variées, permettant à la jeunesse, d'une part, et aux femmes, d'autre part, de conquérir leur autonomie et leur indépendance économique.

Les nouveaux mécanismes auxquels vous allez recourir très prochainement pour permettre à 100 000 Gabonais parmi lesquels, ces deux cibles prioritaires, de s'auto-employer, sont une preuve supplémentaire de cet engagement qui devra être constant.

Cependant, Monsieur le Président de la transition , je vous prie par ailleurs d'avoir un regard particulier pour la ville de Port-Gentil où le chômage des jeunes atteint aujourd'hui un niveau inquiétant jamais connu auparavant.

Pourquoi je parle spécifiquement de Port-Gentil ? Simplement parce que j'y ai travaillé pendant plusieurs années comme haut responsable d'une entreprise opérant dans le secteur pétrolier. A ce titre, je mesure aujourd'hui la tragédie qui s'y déroule du fait de l'ampleur du chômage qui y sévit.

Pour bien connaître cette ville et le secteur pétrolier qui en est l'activité phare, j'ai la conviction que nous pouvons inverser la tendance de ce chômage galopant en couplant vos initiatives avec d'autres mesures ciblées.

Parmi ces mesures, il me paraît urgent de poser un regard particulier sur les procédures de recrutement dans le secteur des hydrocarbures, notamment au niveau des sous-traitants qui rechignent désormais à embaucher les jeunes gabonais, au profit des expatriés souvent sans permis de travail délivrés par le ministère du Travail comme le stipule la loi.

Cette ségrégation dans le recrutement dont sont victimes nos jeunes compatriotes, nous fait constater ces dernières années sur les sites pétroliers, la prédominance de travailleurs d'origines asiatique et ouest-africaine, toute chose qui viole les quotas exigés par notre code du travail.

Excellence Monsieur le Président de la transition, si nous voulons transférer aux Gabonais les compétences nécessaires pour une plus grande appropriation de ce secteur productif stratégique et vital pour notre économie, il faut mettre en place au plus vite un système de contrôle de ces recrutements illégaux d'expatriés.

Les opérateurs du secteur pétrolier qui usent de cette pratique font perdre des revenus importants au titre des impôts, de la CNSS et de la CNAMGS non payés. Il est un secret de polichinelle que les salaires payés à ces employés étrangers sont très souvent directement virés dans leurs pays d'origines.

Ayant été Directeur Général Adjoint de Panafrican Energie devenue Addax Petroleum, nous nous opposions déjà avec d'autres compatriotes, à ces pratiques en exigeant l'application stricte, des dispositions légales en vigueur en matière de travail des expatriés sur le territoire gabonais.

A ce jour, il est fort regrettable de constater que cette pratique s'est intensifiée en mettant systématiquement au chômage des dizaines de milliers de jeunes gabonais autrefois actifs sur les différents sites pétroliers.

C'est plus qu'inacceptable, au regard de ce que nous constatons. Si rien n'est entrepris pour inverser la courbe du chômage à Port-Gentil, j'ai bien peur que nos jeûnes soient fâchés.

C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Président, je viens tirer la sonnette d'alarme afin que cette jeunesse et la population qui sont sorties dans les rues pour vous acclamer lors de votre prise de pouvoir se reconnaissent en vous comme leur vrai sauveur et l'idée..

Pour toutes ces raisons, je vous invite humblement à vous pencher spécifiquement et très attentivement sur la situation particulière de la ville de Port-Gentil en particulier, et de la province de l'Ogooué-Maritime en général, réputées pour être frondeuses peut-être à juste titre.

Ayant exposé ces faits aux autorités sortantes, je vous l'économie de mes propositions. Certaines m'ont encouragé à vous saisir personnellement suite à votre discours lors de votre prestation de serment. Je ne peux terminer mon propos sans vous indiquer que nous avons identifié des compatriotes capables de s'organiser pour proposer un plan d'actions concret en vue de résorber le chômage des jeunes à Port-Gentil.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Excellence Monsieur le Président de la transition , Chef de l'état, l'expression de ma très haute considération.

C'est juste une contribution.