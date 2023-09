Afrique: CAN 2023 - La RDC qualifiée

C'est officiel, les Léopards de la République démocratique du Congo seront présents à la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2023, reportée du 13 janvier au 11 février 2024, en Côte d'Ivoire. La compétition se déroulera dans cinq villes ivoiriennes, notamment Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro.

Les joueurs du sélectionneur Sébastien Desabre ont battu, le 9 septembre, dans un stade des Martyrs de Kinshasa rempli comme oeuf, (contre les instructions de la Confédération africaine de football -CAF-), les Crocodiles du Nil du Soudan, par deux buts à zéro, en sixième et dernière journée des éliminatoires de ladite Can.

Les Léopards ont donc fait l'essentiel dans un match moins intense, faisant croire que les Soudanais évitaient une valise au cours de cette partie. Avant le match, le technicien français déclarait : « Les Congolais méritent cette qualification surtout au Stade des Martyrs. Nous sommes tous conscients de l'importance de ce match et nous avons travaillé sans rien négliger car nous savons que c'est une finale à gagner ».

Clairement, le match du 9 septembre au stade des Martyrs de Kinshasa n'allait pas ressembler à celui du 8 juin 2022 à Khartoum en deuxième journée des éliminatoires. Le sélectionneur Desabre -qui a remplacé l'Argentin Hector Cuper- a fait de profondes variations dans l'effectif depuis.

%

Plus de la moitié des joueurs qui avaient disputé le match perdu en terre soudanaise plus d'une année auparavant avec Cuper ne sont pas là. Il s'agit notamment du gardien de but Kiassumbua et toute la ligne défensive avec Mukoko Amale, Idumba Fasika, Marcel Tisserand et Glody Ngonda, Ernest Luzolo, ainsi que Fabrice Ngoma Luamba, Ben Malango ou encore l'unique buteur de ce match aller, Jonathan Bolingi Mpangi Merikani.

Insufflant un vent nouveau au sein de la sélection rd-congolais depuis son arrivée, l'ancien entraineur de Niort en L2 française a aligné un onze de départ à vocation très offensif, avec le portier Lionel Mpasi dans les perches, et en défense, la paire axiale Chancel Mbemba et Dylan Batubinsika, Gédéon Kalulu à droite et Arthur Masuaku à gauche. Très attendu pour sa première sélection, Charles Pickel Monginda (remplacé à la 67e minute par Edo Kayembe) a superbement tenu sa place d'essuie-glas devant la défense, alors que Samuel Moutoussamy s'est projeté dans l'entrejeu, à côté de Gaël Kakuta (remplacé à la 82e minute par Yoane Wissa) comme patron du milieu de terrain.

Le trio d'attaque s'est composé de Meschak Elia (remplacé à la 90e minute par Silas Katompa) à droite, Bakambu (remplacé à la 82e minute par Fiston Kalala Mayele) dans l'axe, et Théo Bongonda (remplacé à la 90e minute par Omenuke Mfulu) à gauche.

Les Léopards ont donc investi le camp adverse dès les premières minutes de jeu, face à une équipe soudanaise très regroupée. Sur une lumineuse ouverture du néo-international Charles Pickel Monginda, Théo Bongonda s'est échappé pour aller battre le gardien de but Mohamed Mustafa du Soudan, à la 8e minute.

Ensuite, les Crocodiles du Nil du Soudan ont fait deux ou trois incursions infructueuses dans le camp des Léopards, laissant toutefois la possession de balle aux Congolais. Le jeu s'est débridé, perdant de l'intensité, les joueurs de Desabre n'ont plus forcé les choses étant quasiment sûrs de la qualification. Après les changements opérés en deuxième période, Fiston Kalala Mayele, entré à la place de Bakambu, va conclure, d'une frappe à bout portant, une combinaison avec Meschak Elia.

Ce deuxième but à la 87e minute a définitivement scellé le sort de la partie, une copie conforme du match de la cinquième journée contre le Gabon à Franceville.

A la fin de la partie, l'on a déploré des actes de vandalisme de certains supporters, alors que le stade avait bénéficié d'une dérogation spéciale de la Confédération africaine de football pour abriter ce match de la dernière journée des éliminatoires.

Somme toute, les Léopards finissent en trombe les éliminatoires de la CAN, premiers du groupe I avec 12 points, devant les Mourabitounes de la Mauritanie (10 points) tombeurs des Panthères du Gabon (7 points) par deux buts à Nouakchott. Les Crocodiles du Nil du Soudan sont derniers avec 6 points.

Ce sera la 20e participation de la RDC en 34 éditions de la CAN. Après cette rencontre, les Léopards jouent le mardi en amical contre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud pour clôturer la trêve internationale, avant le retour des joueurs en clubs.