Afrique: Séisme au Maroc - Mohammed VI ordonne la mise en place « immédiate » des actions de secours

Le roi du Maroc a présidé, le 9 septembre, au Palais royal de Rabat, une séance de travail consacrée à l'examen de la situation, à la suite du tremblement de terre survenu, le 8 septembre, et qui a occasionné d'importantes pertes humaines et matérielles.

Au cours de la réunion, les responsables ont exposé tour à tour les derniers développements que connaissent les préfectures et provinces touchées, notamment au niveau de certaines localités qui étaient inaccessibles au cours de la nuit et dans lesquelles le point de situation et l'intervention des secours n'ont pu être opérés qu'à la levée du jour. Ils ont porté à l'attention du roi le détail des mesures qui ont été prises afin de répondre rapidement à la catastrophe naturelle d'ampleur.

Des moyens humains et logistiques importants, (aériens et terrestres, ainsi que des modules d'intervention spécialisés à base d'équipes de recherche et sauvetage et d'un hôpital médico-chirurgical de campagne) ont été déployés.

Dans ce cadre, Mohammed VI a donné des instructions en vue de poursuivre les actions de secours menées sur le terrain, et de « mettre en place immédiatement une commission interministérielle chargée du déploiement d'un programme d'urgence de réhabilitation et d'aide à la reconstruction des logements détruits au niveau des zones sinistrées, dans les meilleurs délais ».

Le roi du Maroc a ordonné aussi la prise en charge des personnes en détresse, particulièrement les orphelins et les personnes vulnérables, l'ensemble des personnes qui se retrouvent sans abri du fait du séisme, notamment en termes d'hébergement, d'alimentation et tous les autres besoins de base ; l'encouragement des opérateurs économiques en vue d'une reprise rapide des activités au niveau des zones concernées, l'ouverture d'un compte spécial auprès du Trésor et Bank Al Maghrib, pour recevoir les contributions volontaires de solidarité des citoyens et des organismes privés et publics ; etc.

Il a été également décidé un deuil national de trois jours, avec mise en berne des drapeaux sur tous les bâtiments publics. Par ailleurs, le roi a instruit le ministre des Habous et des Affaires islamiques pour « l'accomplissement de la prière de l'absent (Salat Al Ghaib) dans l'ensemble des mosquées du Royaume, pour le repos de l'âme des victimes ».

Mohammed VI a également exprimé ses remerciements aux « nombreux pays frères et amis qui ont exprimé leur solidarité avec le peuple marocain dans cette situation difficile et dont plusieurs ont exprimé leur disponibilité à apporter aide et assistance dans ces circonstances particulières ».

Quatre pays sélectionnés pour apporter de l'aide

Le Maroc a annoncé avoir accepté l'aide de quatre pays seulement après le puissant séisme qui l'a frappé : l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis.

Le ministère de l'Intérieur a indiqué, dans un communiqué, que le Maroc avait répondu favorablement, « à ce stade », aux offres de ces quatre pays « d'envoyer des équipes de recherche et sauvetage », alors que plusieurs autres États, notamment la France, se sont dits prêts à apporter leur aide.

« La France est prête à intervenir pour venir en aide au Maroc à la seconde où les autorités marocaines le demanderont », a déclaré le président Emmanuel Macron. « Nous avons mobilisé l'ensemble des équipes techniques et de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile », a-t-il dit lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet du G20 à New Delhi, qualifiant le séisme de « tragédie qui nous touche tous ».