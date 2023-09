Gabon: Elimination de la CAN, soutien à Bongo, Aubameyang, vers la fin d'une histoire contrariée avec le Gabon

À 34 ans, l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, revenu en sélection en mai dernier, pourrait définitivement mettre fin à sa carrière internationale après l'élimination du Gabon de la CAN 2024. Surtout après les critiques qui tombent sur lui depuis quelques jours après son soutien au président déchu, Ali Bongo.

Il aurait pu (re) vêtir la cape du héros ce samedi 09 septembre face à la Mauritanie et devenir le capitaine qui envoie son pays à la CAN 2024. Mais Pierre-Emerick Aubameyang n'a rien pu faire face aux Mourabitounes, surtout après avoir vu son gardien de but être expulsé cinq minutes après le coup d'envoi de la rencontre. Le Gabon s'est donc logiquement incliné à Nouakchott (2-1) et dieu adieu à la Can 2024 et probablement à son capitaine et meilleur joueur de ces dernières années.

Le soutien qui fâche

Pierre-Emerick Aubameyang était revenu en sélection en mai dernier, un an après avoir annoncé sa retraite internationale. Son retour était dû en grande partie à l'intervention du président gabonais Ali Bongo, comme l'a reconnu l'attaquant actuel de l'Olympique de Marseille. « J'ai eu l'immense honneur d'être reçu par le président de la République de mon pays et par la même occasion de pouvoir écouter les paroles sages qu'il m'a transmises tel un père parlant à son fils. Suite à cela, je me remets donc à disposition de mon pays et du coach Patrice Neveu. »

%

Quelques semaines plus tard, Pierre-Emerick Aubameyang affichera son soutien au président Ali Bongo en campagne présidentielle, à l'image de son père, Pierre Aubame aperçu lors du dernier meeting d'Ali Bongo. Mais depuis le coup d'État militaire du général Brice Olingi qui a mis fin au règne de la famille Bongo au Gabon, les critiques étaient devenues...

Sur les réseaux sociaux, les Gabonais n'hésitent pas à s'en prendre à celui qui était considérée comme une idole il y a encore quelques semaines. Des internautes ont ainsi menacé de signaler la page de l'Olympique de Marseille si cette dernière continuait à afficher la photo de l'attaquant avec le drapeau gabonais.

Plus de 14 ans en sélection

La défaite face à la Mauritanie ce samedi ne va sûrement pas aider à remonter la côte de popularité de PEA et certains n'hésitent pas à rappeler que le Gabon était en tête de son groupe après la 4e journée des éliminatoires... avant le retour d'Aubameyang.

Aujourd'hui, à 34 ans l'attaquant aux 30 buts en 74 sélections, pourrait, définitivement et officiellement, mettre fin à son aventure avec les Panthères et se consacrer à son club. Le final d'une relation entamée en 2009 avec une première sélection et un premier but face au Maroc. Pendant plus de 14 ans, le Gabon aura connu avec Aubamyang une première participation historique aux JO (2012) et cinq CAN en huit campagnes. Une belle performance pour ce pays de deux millions d'habitants. Mais les supporters attendaient certainement plus du Joueur africain de l'année 2015, Prix Marc-Vivien Foé en 2013, et qui a brillé par ses buts à Saint-Etienne, Dortmund, Arsenal et Barcelone.