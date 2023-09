Afrique du Nord: L'Algérie présente ses condoléances à la Libye suite aux inondations ayant touché le pays

ALGER — L'Algérie a présenté ses sincères condoléances et exprimé sa profonde compassion à la Libye suite aux pluies torrentielles et aux inondations ayant touché le pays, tout en affichant sa pleine disposition à soutenir les Libyens et à les aider en vue d'atténuer les effets de cette catastrophe naturelle, a indiqué, lundi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"Suite aux pluies torrentielles et aux inondations tragiques qui ont touché l'Etat frère de Libye, l'Algérie présente ses sincères condoléances et exprime sa compassion et ses profonds sentiments de sympathie ainsi que sa solidarité avec le gouvernement et le peuple libyens face aux effets de ce drame", souligne le communiqué.

L'Algérie exprime "sa pleine disposition à être aux côtés des frères libyens et à leur prêter aide et assistance en vue d'atténuer les effets de cette catastrophe", conclut le communiqué.