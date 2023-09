Soudan: La FAO lance un plan d'intervention pour lutter contre l'insécurité alimentaire

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a lancé, ce lundi, un plan d'intervention d'urgence pour les moyens de subsistance afin de lutter contre l'insécurité alimentaire croissante au Soudan.

Ce plan s'appuie sur les activités de la FAO visant à remédier aux facteurs de vulnérabilité extrême que le conflit actuel crée au sein des populations de petits exploitants agricoles, pasteurs et pêcheurs.

Il s'inscrit dans le prolongement de la campagne de distribution en urgence de semences menée par la FAO, qui s'est achevée récemment. Cette initiative a aidé les agriculteurs à maximiser la production céréalière, à éviter l'épuisement des moyens de production et à promouvoir la diversification des semences.

La production attendue contribuera à satisfaire les besoins en céréales de 13 à 19 millions de personnes pour la récolte de 2023 à venir.

« Des millions de personnes au Soudan se battent pour leur survie pendant que la crise alimentaire s'aggrave », a déclaré Hongjie Yang, Représentant de la FAO au Soudan. « Ce plan d'intervention d'urgence vise à fournir aux familles d'agriculteurs, de pasteurs et de pêcheurs les ressources qui leur sont essentielles pour maintenir la production et nourrir leurs communautés et elles-mêmes ».

La FAO a besoin de 123 millions dollars

Le mois dernier, les Nations Unies ont alerté sur l'escalade alarmante de la crise alimentaire au Soudan.

Selon les dernières prévisions du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), plus de 20 millions de personnes, soit plus de 40%de la population du pays, sont confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë (phase 3 ou supérieure de l'IPC) entre juillet et septembre 2023, pratiquement deux fois plus qu'en mai 2022. Près de 14 millions de personnes connaissent une insécurité alimentaire de phase 3 (crise) et presque 6,3 millions de personnes, une insécurité alimentaire de phase 4 (urgence).

Dans le cadre de ce plan, qui cible au total plus de 10 millions de personnes, les ménages les plus démunis recevront des semences de qualité certifiée: haricot à oeil noir, arachide, millet, gombo et sorgho pour la campagne d'été 2024, et pois chiche, concombre, pois cajan, tomate et pastèque pour la campagne d'hiver 2023. Elles bénéficieront également d'une formation aux bonnes pratiques agricoles, afin, par exemple, d'améliorer la manutention des produits agricoles après récolte.

Les personnes vulnérables qui ont perdu des moyens de production seront aidées par la reconstitution des cheptels. De plus, la FAO veut apporter une aide à 50.000 personnes (10.000 ménages de pêcheurs) en leur fournissant des moyens de pêche (des bateaux et des engins de pêche, par exemple).

Mais pour mettre en œuvre le plan au cours des 12 prochains mois et venir en aide aux agriculteurs, aux pasteurs et aux pêcheurs ciblés dans 17 des États soudanais les plus frappés par l'insécurité alimentaire, la FAO aura besoin de 123 millions de dollars.