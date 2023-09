Nigeria: Chelsea - Lesley Ugochukwu justifie son choix

Transféré de Rennes vers Chelsea cet été contre 30 millions d'euros, Lesley Ugochukwu a rapporté gros au club breton.

Alors qu'il aurait pu prendre une autre destination, le milieu de terrain d'origine nigériane de 19 ans à choisi les Blues. Pourquoi ? Dans un entretien avec le quotidien régional Le Parisien, il a justifié son choix.

« Au départ je pensais faire toute la saison avec Rennes, mais le foot, ça va vite. Ça faisait un moment que Chelsea me suivait. Cet été, il y a eu des coups de fil entre le club et moi, ça s'est bien passé et on a décidé d'avancer. (...) C'est sûr que tu réfléchis. Par rapport à ta carrière, tu te dis que ce serait peut-être bien de rester pour t'installer dans ton club formateur. Mais comme je l'ai dit, c'est le genre d'opportunité qui ne se refuse pas. J'ai une grande confiance en moi, en mes qualités, en ce que je peux faire. Je sais que si je fais les choses correctement, tout se passera comme prévu. J'ai la confiance du club, du staff, c'est ça qui m'a poussé à me dire : 'Vas-y pars ! S'ils sont venus pour toi, c'est que tu as les qualités », a confié Ugochukwu.