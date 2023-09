Afrique: Saint-Louis-Benno Bokk Yakaar sur le choix d'Amadou Bâ « Nous adhérons à 1000% au choix du Président Macky Sall et appelons à l'unisson et à l'unité »

La Coordination départementale de la Coalition Benno Bokk Yaakar de Saint-Louis marque sa profonde adhésion au choix du Président Macky Sall porté sur le camarade Amadou Bâ et appelle à l'unisson et à l'unité de tous les responsables, militants et sympathisants autour de l'essentiel.

Ses membres invitent Amadou Bâ à privilégier le dialogue, la concertation et à s'appuyer sur toutes les structures et instances de la Coalition et de la majorité Présidentielle élargie pour mobiliser toutes les forces vives de la nation autour de sa candidature. La résolution a été lue par Mansour Faye, Coordonnateur départemental de la Coalition Benno Bokk Yaakar de Saint-Louis.

Réunis à leur siège au quartier Ndiolofféne, au lendemain du choix du Président Macky Sall qui s'est porté sur la personne de Amadou BA comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024, les responsables de la Coordination départementale de Saint-Louis de ladite Coalition ont exprimé leur entière adhésion à ce choix de leur leader. « Ce choix éclairé résulte d'un processus dynamique axé sur des consultations et des concertations très larges.

Ce choix est donc pour reprendre le Président Moustapha Niasse un choix concerté et collégial », a fait savoir Mansour Faye, coordonnateur départemental de la Coalition Benno Bokk Yaakar de Saint-Louis. Ainsi, après avoir remercié le Président Macky Sall pour ce choix, ils l'ont aussi félicité pour, à travers le PSE, avoir placé le Sénégal de manière irrévocable sur les rampes de l'émergence. « Le choix du camarade Amadou Ba est donc le choix de la préservation d'un legs qu'est le PSE, programme de gouvernance économique et politique devant assurer l'émergence effective du Sénégal d'ici 2035 à travers des plans d'actions prioritaires », a-t-il rappelé. Avant d'appeler à l'unisson et à l'unité de tous les responsables, militants et sympathisants autour de l'essentiel pour assurer à notre coalition une victoire éclatante au soir du 25 février 2024. « Restons unis et mobilisés autour de l'essentiel. 2024, C'est maintenant », a-t-il recommandé.

%

Ces responsables de Coordination départementale de la Coalition BBY en ont profité aussi pour inviter le camarade Amadou Ba à privilégier le dialogue, la concertation et à s'appuyer sur toutes les structures et instances de la coalition et de la majorité Présidentielle élargie (structures de femmes, de jeunes, de cadres, de sages, conférences des leaders etc.) pour mobiliser toutes les forces vives de la nation autour de sa candidature.

Le parti, la coalition, la majorité présidentielle étant des instances bien structurées ayant permis depuis 2012 d'assurer des victoires très larges à la coalition à toutes les élections présidentielles, législatives, locales entre autres. « Unis et engagés, nous vaincrons », a conclu Mansour Faye.