Maroc: Séisme - Réunion de la commission interministérielle chargée du déploiement d'un programme d'urgence de réhabilitation et d'aide à la reconstruction des logements détruits dans les zones sinistrées

Rabat — La commission interministérielle chargée du déploiement d'un programme d'urgence de réhabilitation et d'aide à la reconstruction des logements détruits au niveau des zones sinistrées par le séisme a tenu une réunion, lundi à Rabat, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, en exécution aux Hautes Instructions Royales.

La commission est en train d'élaborer une vision pour mettre en oeuvre les Hautes Instructions Royales concernant la reconstruction des zones touchées et l'indemnisation des personnes sinistrées qui ont perdu leur logement, a affirmé M. Akhannouch, dans une déclaration à la presse à l'issue de cette réunion, notant que cette vision sera officiellement annoncée dans les prochains jours après qu'elle soit affinée courant cette semaine.

Il est procédé également à l'élaboration d'une offre claire et détaillée à ce et qui sera annoncée dans les prochains jours, a-t-il dit, affirmant que l'action est actuellement menée pour trouver des solutions d'hébergement de la population dans la perspective d'une reconstruction des logements.

Le Chef du gouvernement a noté que le ministère de l'Intérieur, ainsi que tous les autres services, déploient des efforts considérables et travaillent d'arrache-pied en cette période délicate, où l'accent est mis sur les efforts de sauvetage et de secours, l'enterrement des morts, en plus de fournir des vivres et des abris aux rescapés, soulignant que ces opérations nécessitent la mobilisation de moyens colossaux.

Cette réunion a été marquée par la présence du ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, de la ministre de l'Économie et des Finances, Nadia Fettah, du ministre de l'équipement et de l'eau, Nizar Baraka, du ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, de la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Awatif Hayar, du ministre délégué auprès du ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lakjaâ, du ministre délégué chargé des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, du Wali, coordinateur national de l'INDH, Mohamed Derdouri, et du Directeur du développement de l'espace rural et des zones de Montagnes au ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des eaux et forêts, Said Laith.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, avait présidé, samedi dernier au Palais Royal de Rabat, une séance de travail consacrée à l'examen de la situation à la suite du tremblement de terre douloureux survenu a veille.

A cette occasion, Sa Majesté Le Roi a donné Ses Très Hautes instructions en vue de poursuivre avec célérité les actions de secours menées sur le terrain.

Le Souverain a notamment ordonné la mise en place immédiatement d'une commission interministérielle chargée du déploiement d'un programme d'urgence de réhabilitation et d'aide à la reconstruction des logements détruits au niveau des zones sinistrées, dans les meilleurs délais, prendre en charge les personnes en détresse, particulièrement les orphelins et les personnes vulnérables de même que prendre en charge l'ensemble des personnes qui se retrouvent sans abri du fait du séisme, notamment en termes d'hébergement, d'alimentation et tous autres besoins de base.