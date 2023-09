Sénégal: Main d'oeuvre locale - Des jeunes de Khossanto et Mama Khono manifestent contre la modification d'un arrêté préfectoral

Kédougou — Des affrontements ont éclaté lundi matin entre d'un côté des gendarmes et des jeunes de la commune de Khossanto et ceux de Mama Khono de l'autre, lesquels protestent contre la modification de l'arrêté du préfet du département de Saraya sur le recrutement de la main d'oeuvre locale non qualifiée.

Les manifestants ont barré la route reliant Sabodala à Bembou, à l'aide de débris de briques, de branches et de troncs d'arbres, bloquant la circulation. Par cette action, ils ont voulu ainsi montrer leur colère à la suite de la décision de modification et de remplacement de l'arrêté N° 0033/PD/SRY du 16 août portant création de la commission chargée du recrutement de la main d'oeuvre locale non qualifiée de la société minière Endeavour Mining basée à Sabodala. Ils ont aussi barricadé les principales artères de la ville.

Jeudi dernier, les populations de la commune de Sabodala avaient tenu un point de presse pour contester la modification de l'arrêté du préfet du département de Saraya.

La mise en place de la commission chargée de recrutement de la main d'oeuvre locale non qualifiée avait fait l'objet d'un consensus entre la société minière et les populations.

Le correspondant de l'APS a vaintement tenté, à plusieurs reprises, de contacter le préfet du département de Saraya, Antoine Cyprien Mballo.