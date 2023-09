Burkina Faso: Univers metaphysique - françois n. savadogo dévoile le sens caché derrière les lettres et les chiffres

Après les tomes 1 et 2 des lois de la vie, Nabonswendé François Savadogo publie, « Les lois des lettres, des chiffres et des signes ». La cérémonie de dédicace a eu lieu le samedi 2 septembre 2023, à Ouagadougou en présence de plusieurs personnalités du monde de la culture.

« Les lois des lettres, des chiffres et des signes », c'est le tout nouvel ouvrage que François Nabonswendé Savadogo offre aux amoureux de la lecture. Dans cette oeuvre de 84 pages répartie en 6 chapitres, l'auteur fait une incursion dans l'univers métaphysique, dévoile les sens cachés derrière les lettres de l'alphabet français, les chiffres ainsi que les signes, et livre plusieurs pistes de réflexions sur la question. Pour lui, l'Afrique doit puiser dans ses propres valeurs pour essayer de panser le mal qui le handicap.

Toutefois, l'auteur affirme que ce n'est pas le moment de désespérer de l'Afrique, mais qu'il faut plutôt croire à l'émergence d'une Afrique forte et digne. « Si nous nous connaissons nous-mêmes et que nous savons là où se trouve notre créativité, nous allons réveiller notre génie créateur et participer au développement du Burkina Faso et de l'Afrique. Les blancs ont créé l'alphabet et les symboles mais nous ont caché les secrets qu'il y a derrière. Parce qu'ils savent que s'ils nous montrent cela, nous n'allons plus venir vers eux. Si nous connaissons ce qu'il y a derrière ces lettres et ces chiffres, nous allons accomplir des merveilles », a-t-il confié.

A l'en croire, la connaissance de soi est la clé de tout développement personnel et collectif. Et d'ajouter que les Africains doivent apprendre à se connaître eux-mêmes pour espérer un développement harmonieux et durable. Dans les 6 chapitres que compte l'ouvrage, l'auteur aborde, entre autres, la relation entre les lettres et l'être humain, les chiffres et l'être humain, les signes conventionnels et l'être humain et bien d'autres aspects.

Lors de la dédicace de l'ouvrage, le 2 septembre dernier, au CBC, le représentant du ministre de la Communication, Valentin Kambiré, a salué la qualité de l'oeuvre réalisée par cet autodidacte. « La dédicace de cet ouvrage vient confirmer la citation du Pr. Joseph Ki-Zerbo qui a dit : "On ne développe pas. On se développe" », a-t-il souligné. Selon lui, pour que le Burkina Faso et l'Afrique émergent du sous-développement, il faut que les africains connaissent leurs atouts et leurs faiblesses. « C'est cela qui fait dire à M. Savadogo que nous-même, nous devons nous connaître et nous prendre en charge afin d'impacter positivement le monde, l'Afrique et notre pays », a-t-il conclu. Le livre est disponible dans toutes les librairies du Burkina au prix unitaire de 5 000 F CFA. Il est disponible également sur Amazon en version numérique.