Maroc: Séisme - Les artistes franco-marocains montrent leur solidarité après la catastrophe

Au Maroc, une course contre-la-montre est engagée pour retrouver des survivants, après le séisme de vendredi dernier. L'émotion est planétaire. En France, des artistes se mobilisent pour encourager les dons.

Jamel Debbouze s'est envolé pour le Maroc au lendemain de la catastrophe. Et ce lundi 11 septembre, c'est dans à Marrakech, là où il a créé un festival du rire il y a 12 ans, que l'humoriste s'est rendu pour donner son sang. « Je suis très ému d'être ici. On a eu l'occasion un peu de voir toute cette solidarité. Elle est incroyable. Il faut la filmer, il faut voir combien les Marocains sont solidaires », constate-t-il.

Lui aussi franco-marocain, le comédien et réalisateur Gad Elmaleh était lui sur le plateau de BFMTV quelques heures après le séisme pour relayer l'appel aux dons du Secours populaire. « J'ai l'impression qu'il faut qu'on se tienne prêts, tous ceux qui veulent aider, avec une cagnotte - la plus grosse possible -, pour qu'au moment où les besoins sont exprimés clairement, on soit capables, grâce au Secours populaire, d'envoyer cet argent et d'aider. Je m'adresse à tous ceux qui sont perplexes et qui pleurent devant leur télé, qui ne savent pas quoi faire, je leur dis que chaque centime compte pour les gens qui sont dans cette détresse », explique le comique.

L'animateur Arthur annonce qu'un clip rassemblant des personnalités est en cours de préparation. Gad Elmaleh réfléchit lui à un gala ou une émission spéciale pour fédérer l'élan de solidarité.

· Des actions de solidarité se mettent en place partout en France. On se mobilise pour envoyer des dons de vêtements et de médicaments au Maroc. Comme à Cannes, dans le sud de la France.