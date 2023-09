Burkina Faso: Flambée de cas de Dengue - A la recherche d'une potion magique

3000 cas de dengue. C'est...dingue ! La riposte doit être de taille et le Comité national de gestion des épidémies s'est réuni, à cet effet le lundi 11 septembre 2023 à Ouagadougou en vue d'examiner la situation et de proposer des actions concrètes contre l'épidémie.

La situation est extrêmement préoccupante et le ministre de la Santé, le Dr Robert Kangourou, ne la cache pas. Il a d'ailleurs présidé l'ouverture de la session ordinaire du comité national de gestions des épidémies. Depuis quelques semaines, le nombre de cas de dengue ne cesse d'augmenter selon un constat du service de surveillance épidémiologique de la direction de la protection de la santé des populations.

Les régions des Hauts-Bassins et du Centre en sont les plus touchées. « Depuis le début de l'année, nous avons déjà enregistré un peu plus de 8000 cas suspects dont environ 3000 cas probables avec malheureusement 31 décès. Dans le domaine de la surveillance, au cours de la semaine épidémiologique 35 (fin août à début septembre ndlr), quand on analyse la situation on se rend compte que dans la région des Hauts-Bassins par exemple, on a enregistré un peu plus de 1000 cas suspects de dengue dont près de 300 probables. Au niveau de la région du Centre, un peu plus de 700 cas suspects ont été enregistrés dont environ 300 cas probables », a ainsi alerté le ministre Kargougou.

Chargés d'analyser et d'élaborer des stratégies contre les épidémies, les acteurs nationaux de la riposte, réunis ce lundi 11 septembre, face à l'urgence, devront examiner à la loupe la situation et proposer des actions concrètes pour endiguer cette épidémie qui fait déjà des ravages. Des recommandations devront être formulées pour améliorer la surveillance intégrée des maladies et aussi la riposte.

En attendant ces réponses plus appropriées, le premier responsable du département de la santé n'a pas manqué de rappeler quelques mesures collectives et individuelles de protection contre la dengue. « Nous devons assainir nos cadres de vie, procéder à la destruction des gîtes larvaires. Il faut aussi se protéger individuellement et faire en sorte que les moustiques ne puissent pas nous piquer », a t-il prescrit.

Recommandations

Si vous contractez la dengue, il est important :

- de vous reposer

- de boire beaucoup de liquides

- d'utiliser de l'acétaminophène (paracétamol) pour soulager la douleur

- d'éviter les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène et l'aspirine

- de surveiller les symptômes graves (douleurs abdominales sévères, respiration rapide, hémorragies avec des saignements du nez et des gencives) et de contacter votre médecin dès que possible si vous en remarquez.