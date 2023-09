Maroc: Solidarité et dévouement au coeur des services d'urgences à Marrakech - Un engagement qui doit servir d'exemple

Depuis la survenue du séisme au Maroc, le 8 septembre 2023, qui a fait, à ce jour, plus de 2100 morts et plus de 2400 blessés, les hôpitaux de Marrakech sont débordés.

Mais en dépit de l'afflux des blessés, le personnel soignant de Marrakech ne compte pas les heures. Il fait preuve de dévouement exceptionnel, d'empathie envers les malades. Comment ne pas être admiratif de cet altruisme quand on sait qu'en pareilles circonstances, la fatigue, à elle seule, peut pousser certains soignants dans les bras de Morphée, sans oublier que le stress et l'horreur peuvent contraindre d'autres à jeter l'éponge voire à s'éloigner des hôpitaux.

Mais le personnel soignant de Marrakech refuse la défaite parce qu'il tient à sauver le maximum de vies. Et c'est tout à son honneur. Sa détermination traduit sa volonté de respecter le serment d'Hippocrate et de montrer le caractère sacré de la vie. C'est donc peu dire que le Maroc doit une fière chandelle à son personnel soignant. Il faut d'autant plus rendre hommage à ce personnel que la situation dans laquelle il se trouve, nous rappelle la période sombre du Covid-19 où face à une file interminable de malades, des agents du personnel soignant de certains pays, n'avaient pas hésité, de manière feinte, à déserter les lieux.

C'est dire si l'engagement du personnel soignant de Marrakech doit servir d'exemple. Mais en plus de ce personnel soignant, il y a les secouristes qui sont tout aussi déterminés à sauver des vies sous les décombres. Et les Forces armées nationales du Maroc ne sont pas en reste.

On est loin de l'image de ces Etats africains prompts à tendre la sébile

Elles sont en première ligne pour dégager les gravas afin de sauver ce qui peut encore l'être. La détermination des Marocains à porter secours aux victimes du séisme, traduit l'esprit de solidarité du peuple marocain. Sous d'autres cieux, on serait dans des calculs mesquins et dans des querelles picrocholines pouvant sceller davantage le sort des blessés.

Il faut saluer la solidarité agissante des Marocains car le premier réflexe de beaucoup d'entre eux, aura été de se diriger vers les hôpitaux pour donner leur sang ou de se rendre directement sur les lieux du sinistre pour tenter de sauver des vies. Comme quoi, c'est dans les moments difficiles que l'on mesure l'esprit de solidarité d'un peuple. Sans jurer la main sur le coeur, on peut affirmer que c'est en partie cette solidarité du peuple marocain, qui a dû pousser le royaume chérifien à ne choisir pour l'instant que quatre pays, parmi la foultitude de nations qui lui proposent leurs aides.

Le Maroc montre là, toute sa grandeur et son attachement à sa souveraineté. En choisissant de compter d'abord sur ses propres forces, le royaume chérifien prouve aux yeux du monde qu'il ne figure pas sur la liste des pays misérabilistes ou encore de « merde » pour reprendre l'expression de l'ancien président américain, Donald Trump. En tout cas, on est loin de l'image de ces Etats africains prompts à tendre la sébile quand ils sont frappés par le malheur et ne faisant pas suffisamment d'efforts en interne.

Toutefois, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Le difficile accès à certaines zones sinistrées, pourrait mettre en lumière certaines insuffisances de l'Etat. Le Maroc est certes un pays qui se distingue de biens d'autres Etats africains en termes de développement économique, politique et social. Mais cela ne signifie pas que tous les villages marocains disposent de routes carrossables et d'hôpitaux modernes.