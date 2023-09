Maroc: Séisme d'Al Haouz - Le Croissant Rouge Marocain poursuit ses opérations d'appui et d'assistance dans les zones touchées

Al Haouz — Le Croissant Rouge Marocain, en étroite coordination avec les autorités, poursuit ses opérations d'appui et d'assistance ainsi que de soutien psychologique et social aux populations touchées au niveau des régions sinistrées suite au séisme ayant frappé la zone, dans la nuit du vendredi à samedi, et ressenti au niveau de plusieurs villes du Royaume.

Dans ce sens, le Croissant Rouge Marocain n'a pas lésiné sur les moyens humains et logistiques en déployant ses équipes sur le terrain, aux côtés d'autres autorités publiques, afin de venir en aide aux populations victimes de ce séisme.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Moulay Hafid Alaoui, président/ coordinateur Régional du Croissant Rouge Marocain à Marrakech-Safi, a fait savoir que suite à ce séisme, le CRM a déployé ses équipes de secouristes bénévoles au niveau de l'annexe administrative à Jemaâ El Fna, pour prêter main forte aux blessés et leur prodiguer les premiers soins, et l'évacuation de ceux dont l'état de santé a été jugé critique, vers le Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI.

Il a été procédé également à la mise en place d'une cellule de veille et à la constitution d'équipes pour se rendre à Talat N'Yacoub et Moulay Brahim, en coordination avec les autorités locales, et la Protection civile, sous la supervision des Forces Armées Royales (FAR), afin de prodiguer les premiers soins aux victimes et ce, avec le concours des autorités sanitaires, et de prêter main forte et contribuer à l'acheminement et la distribution des aides obtenues au profit des populations, a-t-il enchainé.

M. Alaoui a expliqué, dans ce sens, que les équipes du Croissant Rouge Marocain, en coordination notamment avec la Protection civile, a mené une série d'opérations de secours à Talat N'Yacoub, et d'appui psychologique des victimes au niveau d'Amezmiz, avec le concours des autorités compétentes, rappelant que le CRM au-delà de la formation en matière de secourisme, offre des formations en matière d'appui psychologique dans pareilles circonstances.

Dans une déclaration similaire, Aicha bénévole auprès du CRM, a mis en relief la présence remarquable d'équipes du CRM dans les zones touchées, alors que d'autres équipes attendent pour être dépêchées dans ces zones en vue d'apporter l'aide et l'appui nécessaires aux personnes touchées.

Elle a souligné l'importance du rôle que joue le CRM en termes de lutte contre les effets du séisme sur la population locale à travers les multiples actions sociales et humaines menées au profit des villages touchés.