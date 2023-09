Maroc: Séisme d'Al Haouz - L'Entraide Nationale à pied d'oeuvre pour venir en aide aux sinistrés à Taroudant

Taroudant — L'ensemble des services de l'Entraide Nationale au niveau de la province de Taroudant travaillent d'arrache-pied pour secourir les sinistrés du séisme qui a frappé vendredi le Maroc, causant d'importantes pertes humaines et de grands dégâts matériels.

Supervisée par le ministère de la Solidarité, de l'Insertion Sociale et de la Famille et l'Agence de développement social (ADS), cette action reflète les valeurs de solidarité et d'entraide et s'inscrit dans le cadre de l'assistance fournie aux personnes en situation difficile.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial de l'Entraide Nationale à Taroudant, Idriss Mhiouar a souligné que l'institution contribue efficacement aux efforts déployés pour assister les familles touchées par le séisme, assurant que toutes les équipes sont mobilisées dans le cadre du Comité de veille et de suivi pour fournir des aides aux sinistrés à travers notamment la distribution des couvertures et des denrées alimentaires nécessaires, ainsi que l'accompagnement médical et psychologique, assuré par des équipes spécialisées.

Pour sa part, le coordinateur régional de l'ADS à Souss-Massa, Mohamed Othmani a fait savoir que suite aux orientations du Comité de crise mis en place au niveau du ministère de la Solidarité, de l'Insertion Sociale et de la Famille, l'Entraide Nationale et l'ADS, l'ensemble des composantes de l'Agence oeuvrent pour apporter le soutien nécessaire aux personnes touchées par cette catastrophe naturelle.

Un bilan actualisé du séisme qui a secoué certaines provinces et préfectures du Royaume le 8 septembre courant, fait état de 2.681 morts, et de 2.501 blessés jusqu'à 15H00 de ce lundi, a indiqué le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.